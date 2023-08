Volland über Union: Wollte zu einem Traditionsverein zurück

Für Union Berlin entschied sich Kevin Volland nicht nur aus sportlichen Gründen. Doch auch das neue System ist eine Herausforderung, die ihn reizte.

Berlin.

Für Offensivspieler Kevin Volland war bei seinem Wechsel zum 1. FC Union Berlin auch das Umfeld des Clubs entscheidend. "Ich wollte auch noch mal zu einem Traditionsverein in die Bundesliga zurück", sagte der 31-Jährige am Dienstag in einer Medienrunde. "Ich habe hier auch auswärts schon oft gespielt und es war immer geil. Das gibt einem ja auch was." Volland begann seine Karriere bei 1860 München und spielte danach für die TSG Hoffenheim, Bayer Leverkusen und die AS Monaco.