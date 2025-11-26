Vollsperrung von Brücke über Gleise in Bad Schandau vor Ende

Die Arbeiten am Hang gingen schneller als gedacht: Schon heute können Autos wieder über die Bahnbrücke fahren.

Bad Schandau. Die Vollsperrung der Brücke über die Bahngleise in Bad Schandau wird bereits im Laufe des Tages aufgehoben - zwei Tage früher als geplant. Die beauftragte Baugrundfirma schloss die Untersuchungen am Hang schneller als erwartet ab, teilte das Infrastrukturministerium mit.

Nach Abschluss der Rückbauarbeiten wird die Brücke demnach wieder für den Verkehr freigegeben. Ab Donnerstag kann auch der Nahverkehr wieder den Regelbetrieb aufnehmen. Rettungswagen und Feuerwehr können die Brücke bereits seit gestern wieder passieren. Die Beschränkung auf eine Fahrspur, die seit dem 21. Oktober gilt, bleibt bestehen.

Behelfsbrücke in Planung

Eine Sonderprüfung der Brücke hatte Schwächen bei der Tragfähigkeit festgestellt. Sie muss in naher Zukunft abgerissen werden. Die Planung für eine Behelfsbrücke läuft laut Ministerium unter Hochdruck. Im Rahmen der Vorbereitungen waren geotechnische Untersuchungen des Felsens nötig. Ab Montag fanden dazu Bohrungen in den Hang statt. Die Brücke wurde für die Zeit der Arbeiten komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Die Elbbrücke war von den Arbeiten nicht betroffen. (dpa)