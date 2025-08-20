Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sebnitz und Dolní Poustevna bereiten sich auf den ersten grenzüberschreitenden "Tag der Sachsen" vor.
Sebnitz und Dolní Poustevna bereiten sich auf den ersten grenzüberschreitenden "Tag der Sachsen" vor. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sebnitz rüstet sich für ein buntes Festwochenende mit Hunderttausenden Besuchern.
Sebnitz rüstet sich für ein buntes Festwochenende mit Hunderttausenden Besuchern. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Vom historischen Heerlager bis zur 90er-Show - das Programm versucht, für jeden etwas zu bieten.
Vom historischen Heerlager bis zur 90er-Show - das Programm versucht, für jeden etwas zu bieten. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sebnitz und Dolní Poustevna bereiten sich auf den ersten grenzüberschreitenden "Tag der Sachsen" vor.
Sebnitz und Dolní Poustevna bereiten sich auf den ersten grenzüberschreitenden "Tag der Sachsen" vor. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sebnitz rüstet sich für ein buntes Festwochenende mit Hunderttausenden Besuchern.
Sebnitz rüstet sich für ein buntes Festwochenende mit Hunderttausenden Besuchern. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Vom historischen Heerlager bis zur 90er-Show - das Programm versucht, für jeden etwas zu bieten.
Vom historischen Heerlager bis zur 90er-Show - das Programm versucht, für jeden etwas zu bieten. Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Von Elektropop bis Schlager - Programm für Sachsenfest steht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

250.000 Besucher, elf Bühnen, ein grenzüberschreitendes Volksfest: Der "Tag der Sachsen" 2025 soll Sebnitz und das tschechische Nachbarstädtchen Dolní Poustevna gemeinsam zum Blühen bringen.

Sebnitz/Dresden.

Zwei Wochen vor dem Start des 30. "Tag der Sachsen" in Sebnitz und im tschechische Nachbarstädtchen Dolní Poustevna ist das Programm des großen Volksfestes vorgestellt worden. "Der "Tag der Sachsen" ist unser größtes Volks- und Heimatfest im Freistaat", sagte Landtagspräsident und Präsident des Kuratoriums, Alexander Dierks (CDU), während der Programmvorschau im Sächsischen Landtag. Es sei eine unvergleichliche Gelegenheit, das Ehrenamt, die Vereinsvielfalt und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu feiern. 

Sachsens größtes Volksfest geht über Grenzen hinaus

Erstmals wird das Fest grenzüberschreitend gefeiert, indem Dolní Poustevna (Niedereinsiedel) auf tschechischer Seite einbezogen wird. Damit wolle man, so das Kuratorium, ein "bedeutendes Zeichen der regionalen Zusammenarbeit" setzen.

Unter dem Motto "Auf blühende Erlebnisse!" werden vom 5. bis 7. September mehr als 250.000 Gäste in der Stadt im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge erwartet. Auf dem Sebnitzer Marktplatz sollen unter anderem das Elektropop-Duo Glasperlenspiel, die DJ-Formation Gestört aber Geil, die Rock’n’Roll-Band The Firebirds und Schlagerstar Nicci Schubert für Stimmung sorgen. Auf dem Bahnhofsgelände ist am Samstagabend zudem eine 90er-Jahre-Party mit Loona, Milli Vanilli, Magic Affair und Mark Oh geplant. 

Ein Festzug als Höhepunkt und Zeichen des Zusammenhalts

Insgesamt sind 18 thematische Festbereiche, elf Bühnen und zahlreiche Mitmach-Angebote geplant - vom historischen Heerlager über eine Rummelmeile samt Riesenrad bis hin zu einer großen Blaulichtmeile. Höhepunkt ist der über zweistündige Festumzug am Sonntag mit Musikkapellen, historischen Bildern und Festwagen.

"Wir freuen uns, unseren Gästen drei Tage lang ein blühendes, offenes und friedliches Sebnitz zeigen zu können", sagte Oberbürgermeister Ronald Kretzschmar (parteilos). (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19:59 Uhr
2 min.
Nach Fehlstart: Werder-Spieler fordert Zugänge
Werder-Profi Senne Lynen fordert Zugänge. (Archivbild)
Erst das Pokal-Aus, dann kassiert Werder Bremen ein 1:4 in Frankfurt zum Bundesliga-Start. Hinzu kommen Verletzungsprobleme und wichtige Spieler, die den Club verlassen haben. Ein Profi schlägt Alarm.
22.08.2025
2 min.
Ibug-Auftakt in Chemnitz abgesagt: Das sagen Stadt und Veranstalter
Die Ibug im ehemaligen Krankenhaus an der Scheffelstraße muss ihren Auftakt verschieben.
Eigentlich sollte das Kunstfestival am Freitag um 15 Uhr starten. Jetzt kommt es aber anders.
Lukas Fischer, Benjamin Lummer
11:18 Uhr
1 min.
Kommunen sollen entlastet werden - Kommission tagt
Innenminister Armin Schuster erhofft sich von einer Kommission Impulse für einen schlankeren Staat (Archivbild).
Sachsen möchte die staatliche Verwaltung verschlanken und die Aufgabenverteilung zwischen Land und Kommunen auf den Prüfstand stellen. Schon bald soll es erste Ergebnisse geben.
21.08.2025
4 min.
Von Dorffest bis Lichtermeer: Das ist am Wochenende im Erzgebirge los
Welterbe in Flammen: Am Samstag steigt im Grünthaler Saigerhüttengelände wieder eine feurige Show.
Im Erzgebirge locken am Wochenende viele Veranstaltungen unter freiem Himmel. Ob Schalmeienklänge, Weinfest oder eine Miniaturwelt im Fackellicht. Hier sind einige Tipps.
unseren Redakteuren
14.08.2025
4 min.
Endgültiges Aus für Bosch in Sebnitz besiegelt
Die IG Metall hat das endgültige Aus für das Unternehmen Bosch Power Tools scharf kritisiert (Archvibild).
Ein wenig Hoffnung war noch da. Doch nun ist das Aus für das Unternehmen Bosch Power Tools in Sebnitz besiegelt. Die IG Metall erhebt schwere Vorwürfe. Das Unternehmen weist das zurück.
20:00 Uhr
1 min.
Bei Neumark: 18-Jährige verletzt sich schwer
Bei einem Motorradunfall in Neumark hat sich eine Motorradfahrerin schwer verletzt.
Eine junge Motorradfahrerin kam auf der Kreisstraße zwischen Schönbach und Neumark in einer Linkskurve zum Sturz.
Ronny Hager
Mehr Artikel