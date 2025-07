Von Kaffee bis Tampons: DDR Museum sucht Ostprodukte

Noch einmal kramen auf dem Dachboden: Das Berliner DDR Museum sucht für seine Ausstellung Alltagsprodukte aus dem Osten. Welche Schätze 35 Jahre später besonders schwer zu finden sind.

Berlin. Im Osten haben sie zum Alltag gehört, jetzt sollen sie ins Museum. Kaffee Mix und Action Haarspray zum Beispiel. Das DDR Museum in Berlin sucht nach Alltagsprodukten von damals. Das Haus will seine Ausstellung um Waren des täglichen Bedarfs erweitern. Deswegen ruft es Menschen auf, ihre Keller, Dachböden oder ihren Haushalt zu durchstöbern.

"Wir haben bereits Kosmetikspenden der Florena-Serie Action wie Lippenstift und Haarspray sowie eine Verpackung von Würfelzucker erhalten", teilte Museumsdirektor Gordon von Godin mit.

Welche Artikel schwer zu finden sind

Besonders schwer zu finden seien nach mehr als 35 Jahren Artikel wie Kaffee, Babynahrung, Tampons und Binden, erklärte der Museumschef. Die seien auch zu DDR-Zeiten schon teuer oder rar gewesen. Zuvor hatte der "Berliner Kurier" über den Aufruf des Museums berichtet.

Gesucht werden etwa Würfelzucker, Speisesalz, Kaffee und Kaffee-Mix, Speisewürze, Wofasept-Flaschen, Perfekt Damenbinden, Immuna Tampons und Babynahrung aus den 1970er und 1980er Jahren.

Wo man sich melden kann

Wer zu Hause noch einen DDR-Schatz findet, kann sich an das Museum wenden. Am einfachsten gehe das per E-Mail mit einem Foto oder einer kurzen Beschreibung, hieß es. "Wir melden uns dann schnellstmöglich mit Danksagung und Bestätigung oder Absage zurück." Im Museum vor Ort werden keine Produkte angenommen.

Artikel wie Club Cola oder Tempo Bohnen seien zu DDR-Zeiten ein absolut alltägliches, immer verfügbares Produkt gewesen, teilte der Museumschef mit. Daran könne man auch erkennen, wie wichtig museale Sammlungen seien, besonders für die Bewahrung von Alltagsobjekten. (dpa)