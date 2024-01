Von Migranten geführte Unternehmen für Ausbildung

Dresden.

Angesichts des Fachkräftebedarfs in der Wirtschaft sollen von Migranten geführte Unternehmen in Sachsen stärker für die Berufsausbildung gewonnen werden. "Dank ihrer Lebenserfahrung und ihrem kulturellen Hintergrund können diese Unternehmer auch zur Integration von jungen Menschen mit Migrationshintergrund in Ausbildung und Beruf beitragen", sagte Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) laut Mitteilung vom Sonntag. Dafür werde eine Landesstelle etabliert, die gerade kleine und mittlere Firmen dabei berät und unterstützt, sich für junge, motivierte und lernbereite Menschen mit Flucht- oder Migrationshintergrund zu öffnen. Zudem solle so migrantisches Unternehmertum gestärkt werden. (dpa)