Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Gebäude der Hauptpost am Anger in Erfurt, wo sich im August 1975 die wohl ersten massiven rassistisch motivierten Ausschreitungen nach 1945 in Deutschland abspielten.
Das Gebäude der Hauptpost am Anger in Erfurt, wo sich im August 1975 die wohl ersten massiven rassistisch motivierten Ausschreitungen nach 1945 in Deutschland abspielten. Bild: Martin Schutt/dpa
Der Domplatz in Erfurt war im August 1975 Ausgangspunkt einer rassistischen Hetzjagd gegen algerische Vertragsarbeiter in der DDR.
Der Domplatz in Erfurt war im August 1975 Ausgangspunkt einer rassistischen Hetzjagd gegen algerische Vertragsarbeiter in der DDR. Bild: Martin Schutt/dpa
Das Gebäude der Hauptpost am Anger in Erfurt, wo sich im August 1975 die wohl ersten massiven rassistisch motivierten Ausschreitungen nach 1945 in Deutschland abspielten.
Das Gebäude der Hauptpost am Anger in Erfurt, wo sich im August 1975 die wohl ersten massiven rassistisch motivierten Ausschreitungen nach 1945 in Deutschland abspielten. Bild: Martin Schutt/dpa
Der Domplatz in Erfurt war im August 1975 Ausgangspunkt einer rassistischen Hetzjagd gegen algerische Vertragsarbeiter in der DDR.
Der Domplatz in Erfurt war im August 1975 Ausgangspunkt einer rassistischen Hetzjagd gegen algerische Vertragsarbeiter in der DDR. Bild: Martin Schutt/dpa
Sachsen
Vor 50 Jahren in Erfurt: Algerier durch die Stadt gehetzt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein rassistischer Mob jagt algerische Arbeitsmigranten, einige werden krankenhausreif verprügelt - geschehen im August 1975 in Erfurt. Zum antifaschistischen Selbstbild der DDR passte das nicht.

Erfurt.

Im August 1975 wurde die heutige thüringische Landeshauptstadt Erfurt von rassistischen Ausschreitungen erschüttert: 300 junge Erfurter jagten 25 algerische Vertragsarbeiter durch die Innenstadt und prügelten einige von ihnen krankenhausreif. 50 Jahre danach sollen mehrere Gedenkveranstaltungen an die Ereignisse erinnern, die Forschungen zufolge als die ersten massiven rassistisch motivierten Ausschreitungen nach 1945 in Deutschland gelten - und doch in der Öffentlichkeit bislang wenig bekannt sind. Für die Thüringer Linke sind sie heute eine Warnung davor, was Rassismus anrichten kann.

Drei Tage Ausschreitungen

Die Ausschreitungen in Erfurt dauerten drei Tage - vom 10. bis 13. August 1975. Nach der ersten Hetzjagd kam es zu weiteren Angriffen auf die Algerier, die als Arbeiter für mehrere Erfurter Betriebe angeheuert worden waren. Ausgelöst wurden sie durch frei erfundene Behauptungen über angebliche Vergewaltigungen und rassistische Gerüchte, die in Erfurt kursierten. 

Infolge der Übergriffe ermittelten die Sicherheitsbehörden der DDR. Nach Angaben des Historikers Harry Waibel wurden etwa zwei Dutzend Ermittlungsverfahren gegen Erfurter eingeleitet, die mutmaßlich an der Gewalt gegenüber den Algeriern beteiligt waren. Schließlich wurden dann fünf von ihnen als "Rädelsführer und Rowdys" gerichtlich zur Verantwortung gezogen, wie es in einem von Waibel verfassten Heft zu den Ausschreitungen heißt, das von der Landeszentrale für politische Bildung 2024 veröffentlicht worden war. "Es stellte sich heraus, dass sie bereits zuvor mit Gesetzen in Konflikt gekommen waren."

Rassismus und Rechtsextremismus überdauerte

Aus Sicht der Historikerin Annegret Schüle, die in Erfurt den Erinnerungsort Topf & Söhne leitet, zeigen die Ausschreitungen, dass auch in der DDR - die sich offiziell dem Antifaschismus und der Völkerfreundschaft verschrieben hatte - Rassismus und Rechtsextremismus das Ende des Nationalsozialismus überdauert hatten. Dass es die Ausschreitungen in dieser Größe in Erfurt gab, sei vermutlich ein Zufall gewesen. "Das hätte auch in anderen Orten passieren können." Die Historikerin verweist auf ähnliche Ausschreitungen nach dem Ende der DDR in Hoyerswerda und Rostock-Lichtenhagen.

Für die Linke-Landtagsabgeordnete Katharina König-Preuss besitzen die Ereignisse Aktualität bis heute. "Die Hetzjagd von Erfurt ist eine eindrückliche Mahnung davor, wie schnell eine rassistisch aufgeladene Stimmung in massive Gewalt umschlagen kann", erklärte sie in einer Mitteilung. Schaue man sich an, wie heutzutage über Geflüchtete und Migranten geredet werde, "wirkt das wie ein gespenstisches Echo dieser Tage". Damals hätten sich die Angreifer mit Gerüchten und Lügen über Vergewaltigungen und Messerangriffe durch die vermeintlich "Fremden" zum Pogrom angestachelt.

In der DDR unter der Decke gehalten

Den Grund dafür, dass die sich in aller Öffentlichkeit abspielenden Ausschreitungen von Erfurt so lange unter dem Radar blieben, sieht Schüle darin, dass sie von den offiziellen DDR-Stellen unter der Decke gehalten wurden. Die DDR-Staatssicherheit habe die Übergriffe zwar sehr genau protokolliert, verhinderte aber, dass darüber in der DDR gesprochen wurde. "Denn dass es Rassismus auch in der DDR gab, war ja ein Tabu, das bis heute nachwirkt." Es habe maßgeblich dazu beigetragen, dass es in Ostdeutschland nie zu einer umfassenden gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit Rassismus in der Gesellschaft gekommen sei. Heute begünstige dies den hohen Zuspruch für rechtsextreme und rassistische Einstellungen in Ostdeutschland.

In der DDR waren zwischen 1974 und 1984 mehr als 8.000 algerische Arbeitsmigranten tätig, wie die Universität Erfurt erforscht hat. Geregelt wurde das durch ein Abkommen zwischen der DDR und Algerien. Ähnliche staatliche Abkommen, die den Einsatz von ausländischen Vertragsarbeitern regelten, gab es unter anderem auch mit Vietnam und Angola.

DDR-Vertragsarbeiter wurden von Bevölkerung abgeschottet

Eine bewusste Integration der Vertragsarbeiter, die den Arbeitskräftemangel in der DDR beheben sollten, habe es allerdings nicht gegeben, so Schüle. Zwar sei es zu vielen Kontakte am Arbeitsplatz zwischen DDR-Bürgern und den Vertragsarbeitern gekommen. Aber die Arbeitsmigranten seien gezielt in Wohnheimen untergebracht worden und es sei klar gewesen, dass sie nicht dauerhafter Teil der DDR-Gesellschaft werden sollten. "Überhaupt wurde ihnen mit einem geradezu paternalistischen Gestus gegenübergetreten."

Die Forschung zu den Übergriffen von Erfurt hat erst in den vergangenen Jahren eingesetzt. Im vergangenen Jahr erschien dazu bei der Landeszentrale für politische Bildung eine kleine Publikation. An der Universität Erfurt gibt es ein eigenes Forschungsprojekt dazu.

Die Veranstaltungen zum Gedenken an die Ausschreitungen - ein Gedenken auf dem Domplatz am 10. August, eine Podiumsdiskussion und eine Gesprächsrunde am 11. August im Erfurter Rathaus - richten nach Angaben der Stadtverwaltung Erfurt die Universität Erfurt, die Landeszentrale für politische Bildung, der Erinnerungsort Topf & Söhne sowie der Verein "Migranetz Thüringen" gemeinsam aus. Zu der Gesprächsrunde werden auch drei ehemalige Vertragsarbeiter erwartet. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.08.2025
3 min.
„Ihr seid doch die Berliner“ – Womit Großstädter im Erzgebirge nicht rechnen
Katharina Wortberg-Jäger und Philipp Jäger stecken bereits mitten im „Erzperiment“.
Als Punktlandung kann bereits jetzt die Marketingaktion der Wirtschaftsförderung Erzgebirge bezeichnet werden. „Erzperiment“ soll neugierig machen aufs Leben im Erzgebirge und auf die Menschen. Funktioniert das?
Katrin Kablau
08.08.2025
5 min.
Ralf König wird 65 und ringt mit Siegfried
Ralf König ist schon seit 40 Jahren einer der erfolgreichsten deutschen Comiczeichner.
Ralf König ist Comic-Zeichner, Schwulen-Ikone und Spezialist für das Aufspießen von Homo- und Hetero-Klischees. Persönlich ist er anders, als ihn sich so mancher Fan vorstellen dürfte.
Christoph Driessen, dpa
12:54 Uhr
3 min.
Tour de France 2030: Erste Gespräche mit Veranstalter
Mittlerweile gab es erste Gespräche mit dem Veranstalter zum geplanten Start der Tour de France 2030 in Ostdeutschland.
Es ist schon eine Weile her, dass die Tour de France letztmals in Deutschland Station gemacht hat. Nun will ein Verein für eine baldige Rückkehr sorgen. Ideen für mögliche Etappenorte gibt es schon.
21.07.2025
2 min.
Von Kaffee bis Tampons: DDR Museum sucht Ostprodukte
Das DDR Museum in Berlin sucht Alltagsprodukte der DDR. (Archivfoto)
Noch einmal kramen auf dem Dachboden: Das Berliner DDR Museum sucht für seine Ausstellung Alltagsprodukte aus dem Osten. Welche Schätze 35 Jahre später besonders schwer zu finden sind.
08.08.2025
3 min.
CDU fordert Flussbad für Hamburg
Trotz vieler Strände in Hamburg gibt es an der Elbe keine Badestelle - die CDU will das ändern (Archivbild).
In Paris kann erstmals seit 100 Jahren wieder in der Seine gebadet werden. In Kopenhagen gibt es mehrere Hafen-Bäder. In Hamburg sucht man vergebens nach so einer Badestelle. Die CDU will das ändern.
07.08.2025
3 min.
„Das ist übertrieben“: Hohenstein-Ernstthaler Bürgermeister trägt bei der Ehrung von Ehrenamtlichen zu dick auf
Ruth Schneeweiß wurde für ihr Engagement in der Christophori-Kirchgemeinde geehrt.
Sieben ehrenamtliche Hohenstein-Ernstthaler Bürger wurden in diesem Jahr ausgezeichnet. In einem Fall hat sich Bürgermeister Lars Kluge etwas zu sehr von seiner Begeisterung mitreißen lassen.
Cristina Zehrfeld
Mehr Artikel