Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Herbst beginnt die Grippesaison. Eine frühzeitige Impfung kann für Schutz sorgen. (Symbolbild)
Im Herbst beginnt die Grippesaison. Eine frühzeitige Impfung kann für Schutz sorgen. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa
Im Herbst beginnt die Grippesaison. Eine frühzeitige Impfung kann für Schutz sorgen. (Symbolbild)
Im Herbst beginnt die Grippesaison. Eine frühzeitige Impfung kann für Schutz sorgen. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Vor Grippesaison - ausreichend Impfstoff verfügbar
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sachsen ist für die kalte Jahreszeit mit genügend Grippeimpfstoff gerüstet. Für wen die Impfung besonders empfohlen wird und wann der beste Zeitpunkt dafür ist.

Dresden.

Vor Beginn der Grippesaison steht in Sachsen ausreichend Impfstoff zur Verfügung. Aktuell liegen keine Lieferengpässe vor, wie das Gesundheitsministerium auf Anfrage mitteilte. Das Paul-Ehrlich-Institut informiert auf seiner Homepage regelmäßig über mögliche Lieferschwierigkeiten. Dort sind aktuell 17,6 Millionen Dosen an Influenza-Impfstoffen in Deutschland freigegeben. 

Laut sächsischem Apothekerverband liegt die Zahl der freigegebenen Dosen damit auf dem Niveau des Vorjahres. "Nach unseren Informationen haben die Ärzte jedoch weniger Impfdosen vorbestellt", sagte eine Sprecherin. Der Verband gehe daher von einem Rückgang der Impfquote aus. Aktuell könnten die Patienten mit entsprechenden Arzneimitteln versorgt werden, hieß es. 

Aktuell noch wenig Influenza-Fälle in Sachsen 

Der beste Zeitpunkt für eine Grippeschutzimpfung liege der Erfahrung nach zwischen Anfang November und Mitte Dezember, hieß es im Gesundheitsministerium. Zwar lasse sich der Verlauf einer Influenza-Saison nicht vorhersagen, so eine Ministeriumssprecherin. Meist aber tritt die saisonale Grippewelle nach dem Jahreswechsel auf - und erreicht ihren Höhepunkt im Januar oder Februar.

Aktuell ist die Zahl der Influenza-Erkrankungen noch niedrig. In der ersten Septemberwoche wurden 14 Infekte gemeldet, in der Woche darauf waren es 11. Nach Ministeriumsangaben wurden in der vergangenen Saison zwischen Oktober 2024 und Mitte April 2025 im Freistaat 44.428 Influenza-Erkrankungen gemeldet. 192 Menschen starben nachweislich an Influenza.

Impfquote in Sachsen ist relativ niedrig

Der Beirat Sächsische Impfkommission (Beirat SIKO) empfiehlt die jährliche Grippeschutzimpfung grundsätzlich für alle Menschen ab dem siebten Lebensmonat - vor allem aber für Menschen mit schwachem Immunsystem, chronisch Kranke sowie für medizinisches Personal und Pflegepersonal. 

Ab dem 1. Oktober wird unter anderem in der gemeinsamen Impfstelle der Stadt Chemnitz und des örtlichen Klinikums für drei Monate schwerpunktmäßig gegen Corona und Grippe geimpft. Wer sich im Klinikum impfen lassen wolle, müsse zuvor einen Termin vereinbaren, teilte die Stadt mit. 

Die Grippe-Impfquote in Sachsen lag Ende des vergangenen Jahres nach Ministeriumsangaben bei durchschnittlich rund 20 Prozent. In den Altersgruppen ab 60 Jahren liegt das Impfziel der Europäischen Union bei einer Quote von 75 Prozent. Das werde in Sachsen nicht erreicht, hieß es. Im Freistaat lag die Impfquote bei den 60- bis 69-Jährigen zuletzt bei 28,2 Prozent, bei den 70- bis 79-Jährigen bei knapp 45 Prozent. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
27.09.2025
1 min.
Personen mit Schusswaffen gemeldet - Polizei sperrt Bahnhof
Der Bahnhof in Neumünster ist komplett abgesperrt. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg nach Dänemark. Plötzlich endet die Fahrt, und Polizisten beginnen, den Zug zu durchkämmen. Was ist passiert?
27.09.2025
3 min.
Trump über Gaza-Gespräche: mehr guter Wille als je zuvor
Trump blickt zuversichtlich auf die aktuellen Verhandlungen zu einem Ende des Gaza-Kriegs.
Der US-Präsident weckt - nicht zum ersten Mal - Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Gaza-Kriegs. Nun nennt er Details zu den aktuellen Verhandlungen.
13:20 Uhr
3 min.
„Roland Kaiser ist eine Ikone“: Fans stehen im Erzgebirge über eine Stunde für Tickets an
Update
Schlange stehen für Roland Kaiser in Aue: Zahlreiche Fans versuchten am Freitagmorgen an Tickets zu kommen.
In Aue standen am Freitagmorgen viele Menschen Schlange für Tickets. Teilweise warteten sie mehr als eine Stunde lang. Der Grund: Roland Kaiser kommt 2026 wieder nach Schwarzenberg. Was die Fans an dem Schlagerstar fasziniert.
Caspar Leder
11:19 Uhr
2 min.
ASP in Sachsen: Sperrzonen schrumpfen nach Seuchenbilanz
Afrikanische Schweinepest in Sachsen: Sperrzonen schrumpfen nach Seuchenbilanz. (Archivbild)
Weniger Einschränkungen für Landwirte und Jäger: Nach nur einem Fall der Afrikanischen Schweinepest im letzten Jahr schrumpfen die Sperrzonen in Sachsen deutlich.
25.09.2025
4 min.
Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier
Freuen sich über den Erfolg ihres Schwarzbiers: Brauereichef Thomas Fiedler und seine Tochter Vanessa, die als Braumeisterin im Familienbetrieb mitarbeitet.
Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.
Kjell Riedel
03.08.2025
8 min.
Impfmüdigkeit in Sachsen: Sollte es mehr Pflichtimpfungen geben?
Sachsens Chef-Infektiologe Dr. Thomas Grünewald.
Drei Menschen starben allein im vergangenen Jahr an Diphtherie. Ein Grund sind auch seit Jahren sinkende Impfquoten. Sachsens Chef-Infektiologe Dr. Thomas Grünewald über Irrglaube, fehlendes Vertrauen in die Wissenschaft und die Idee von Schulimpfungen.
Kornelia Noack
Mehr Artikel