Vor Karriereende: Toba turnt bei Heim-EM keinen Mehrkampf

Bei den Turn-Europameisterschaften in Leipzig wird Andreas Toba nur an drei Geräten antreten. Im deutschen Frauen-Team startet "die neue Generation".

Leipzig. Andreas Toba bestreitet zum Abschluss seiner Karriere bei den Turn-Europameisterschaften in Leipzig keinen Mehrkampf. Wie Bundestrainer Jens Milbradt bekanntgab, absolvieren Timo Eder (Ludwigsburg) und Nils Dunkel (Halle/Saale) bei der Qualifikation am Dienstag den Sechskampf. Der 34-jährige Toba hingegen wird bei der Ausscheidung für das Mannschafts-Finale nur an drei Geräten turnen. "Ich erwarte von mir eine vernünftige Leistung", sagte der Hannoveraner.

Toba hatte angekündigt, dass er nach der Heim-EM seine internationale Karriere beenden werde. Unmittelbar danach wird er Landestrainer am Bundesstützpunkt in Hannover.

Neben Toba, Eder und Dunkel gehören Milan Hosseini (Böckingen) und Dario Sissakis (Berlin) zur Riege des Deutschen Turner-Bundes (DTB), die sich für das Mannschafts-Finale am Donnerstag qualifizieren will.

Frauen-Team mit "neuer Generation"

Bei den Frauen schickt Bundestrainer Gerben Wiersma wie im vorigen Jahr bei den EM in Rimini ein junges Team an den Start. Angeführt wird die Mannschaft von der erst 17 Jahre alten Helen Kevric aus Stuttgart, die 2024 bei den Olympischen Spielen als Achte im Mehrkampf und Sechste am Stufenbarren in die Weltspitze vorgestoßen war. Weiterhin gehören Karina Schönmaier, Lea Quaas (beide Chemnitz), Janoah Müller (Haßloch) und Silja Stöhr (Heddesheim) zur DTB-Riege. "Ich bin stolz, die neue Generation zu präsentieren", sagte Wiersma. (dpa)