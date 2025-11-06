Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
RB Leipzig-Trainer Ole Werner freut sich auf das Duell bei der TSG Hoffenheim.
RB Leipzig-Trainer Ole Werner freut sich auf das Duell bei der TSG Hoffenheim. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
RB Leipzig-Trainer Ole Werner freut sich auf das Duell bei der TSG Hoffenheim.
RB Leipzig-Trainer Ole Werner freut sich auf das Duell bei der TSG Hoffenheim. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Vor "Unbeliebtico": Werner freut sich auf attraktives Spiel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von den Fußball-Traditionalisten werden die TSG Hoffenheim und RB Leipzig abgelehnt. In dieser Saison zeigen beide Teams aber mit den besten Fußball. Auch am Samstag?

Leipzig.

Ole Werner ist schon fast euphorisch, wenn er auf das Spiel von RB Leipzig bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zu sprechen kommt. "Ich freue mich riesig auf das Spiel. Wenn es um das Spiel geht, dann gibt es gegenwärtig wenig attraktivere Begegnungen in der Bundesliga", sagte Werner und reagierte damit auf den von Hoffenheim mit einem Augenzwinkern beworbenen "Unbeliebtico", da beide Vereine in der Gunst der Fußball-Traditionalisten sehr weit unten stehen.

Die Partie verheiße aber tollen Sport, weil "beide Mannschaften sehr, sehr gut in Form sind, beide erfrischenden Offensivfußball zeigen. Auf beiden Seiten steht die Zukunft des Fußball auf dem Platz in Form von vielen Talenten und spannenden Spielern, die gerade erst herauskommen. Insofern ist es ein richtig geiles Fußballspiel", sagte Werner.

Nach Leipzig Startrekord mit 22 Punkten aus neun Partien komme es nun darauf an, den Fokus oben zu behalten. "Es beginnt immer wieder neu. Man muss immer wieder bereit sein, die nächste Aufgabe von Null auf vorzubereiten. Das ist das Entscheidende. Wenn du versuchst, etwas beizubehalten, wirst du Prozentpunkt um Prozentpunkt verlieren", sagte Werner.

In Hoffenheim muss er möglicherweise auf Innenverteidiger Castello Lukeba verzichten, der aus dem Stuttgart-Spiel (3:1) an einer Schulterverletzung laboriert. Für ihn käme El Chadaille Bitshiabu zum Einsatz. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:08 Uhr
4 min.
Sächsischer Dialekt: Der Spott lässt langsam nach
Die Kampagne "So geht sächsisch" möchte über den sächsischen Dialekt aufklären und dessen Image verbessern. (Archivbild)
Die Sachsen haben es mit ihrem Dialekt nicht gerade einfach. Oft werden sie deshalb verspottet. Doch nun will man aus der Not eine Tugend machen. Auch die Jugend parliert wieder öfter auf Sächsisch.
06.11.2025
3 min.
18 Jahre lang gesammelt: Freiberger spendet seine Kronkorken
David Voigt hat 18 Jahre lang Kronkorken gesammelt. Und dann erfuhr er von der Kronkorken Aktion für einen guten Zweck und spendete seine gesammelten Kronkorken.
Die Kronkorken-Sammelaktion in Freiberg hat David Voigt motiviert, seine Sammlung für den guten Zweck zu spenden. Aber warum sammelt man überhaupt so lange Bierkappen?
Cornelia Schönberg
04.11.2025
1 min.
Duo trainiert bei Leipziger Trainingsauftakt individuell
Christoph Baumgartner startete mit individuellem Training in die Vorbereitung.
RB Leipzig hat die Vorbereitung auf das kommende Auswärtsspiel gestartet. Zum Auftakt trainiert ein Duo abseits des Teams.
12:09 Uhr
3 min.
Gabriel: Keine enge Zusammenarbeit bei Nord Stream 2
Ex-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel sagte vor dem Untersuchungsausschusses zur Stiftung Klima- und Umweltschutz MV in Schwerin aus.
Sigmar Gabriel sieht beim Nord-Stream-2-Projekt keine enge Zusammenarbeit zwischen Bund und Land. Der Ex-Minister spricht aber von Fehlern im Umgang mit Russland.
31.10.2025
2 min.
Ole Werner zum Gegner Stuttgart: "Der Beste seit Bayern"
Mit einem Sieg gegen Stuttgart könnte Trainer Ole Werner bei RB Leipzig den RB-Startrekord schaffen. (Archivbild)
RB-Trainer Werner erwartet eine schwere Aufgabe gegen die Stuttgarter. Er merkt auch beim Training, wie wichtig das Spiel der Mannschaft ist. Immerhin gab es zuletzt vier Niederlagen gegen den VfB.
06.11.2025
3 min.
Hobbyfotograf gelingt spektakuläre Aufnahme vom Supermond und Schloss Augustusburg
Marcel Richter aus Wolkenstein hat am Mittwoch Schloss Augustusburg mit dem Supermond spektakulär in Szene gesetzt.
Marcel Richter aus Wolkenstein hat die Idee für dieses Motiv schon lange im Kopf und sich vorbereitet. Jetzt hat er seine Chance bekommen - und genutzt.
Matthias Behrend
Mehr Artikel