Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ab Ende November erstrahlt der Altmarkt in Dresden wieder. (Archivfoto)
Ab Ende November erstrahlt der Altmarkt in Dresden wieder. (Archivfoto) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Ab Ende November erstrahlt der Altmarkt in Dresden wieder. (Archivfoto)
Ab Ende November erstrahlt der Altmarkt in Dresden wieder. (Archivfoto) Bild: Sebastian Kahnert/dpa
Sachsen
Vorbereitungen für den Striezelmarkt laufen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Noch nicht mal November, und auf dem Altmarkt zieht schon Weihnachtsstimmung ein: Der Aufbau des 591. Dresdner Striezelmarkts beginnt.

Dresden.

Für den 591. Dresdner Striezelmarkt sind die Aufbauarbeiten angelaufen. Wie die Stadt mitteilte, werden in dieser Woche die Markierungen für die Standorte der Marktstände aufgebracht. Der Altmarkt ist bereits eingezäunt.

Am Samstag wird die große Striezelmarkt-Tanne aufgestellt - Startschuss für den weiteren Aufbau von Riesenrad, Pyramide und Schwibbogen. "Die ersten Hütten werden dann ab Freitag, 7. November, von den Händlern aufgebaut", so die Stadt in einer Mitteilung über den weiteren Verlauf.

Die Eröffnung wird am 26. November ab 15.00 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kreuzkirche und anschließendem Lichterstart auf dem Altmarkt gefeiert. Der Markt ist bis 24. Dezember täglich von 10.00 bis 21.00 Uhr geöffnet (Heiligabend bis 14.00 Uhr). (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
30.10.2025
3 min.
Striezelmarkt in Dresden: Holzkunstfirma aus dem Erzgebirge liefert Schwibbogen, Pyramide und Krippe
Der Schwibbogen auf dem Dresdner Striezelmarkt wird am 7. November von der Gahlenzer Firma aufgebaut.
Für die „Erzgebirgische Holzkunst Gahlenz RuT“ beginnt jetzt die heiße Phase der Weihnachtszeit. Die Firma baut in den nächsten Tagen Pyramide, Schwibbogen und Krippe auf dem Striezelmarkt auf.
Claudia Dohle
21.10.2025
3 min.
Verkauf bis Logistik: Weihnachtsmarkthändler suchen Personal
Den Striezelmarkt besuchten 2024 rund 2 Millionen Gäste. (Archivbild)
Wer auf Sachsens Märkten mithelfen will, hat jetzt die Chance – von Verkauf bis Logistik gibt es auch für Kurzentschlossene zahlreiche Möglichkeiten.
Jasmin Beisiegel und Birgit Zimmermann, dpa
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
30.10.2025
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
Mehr Artikel