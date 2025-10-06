Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Fichtelberg-Schwebebahn dürfte bald wieder mit Wintersportlern gefüllt sein (Archivbild).
Die Fichtelberg-Schwebebahn dürfte bald wieder mit Wintersportlern gefüllt sein (Archivbild). Bild: Jan Woitas/dpa
Die Fichtelberg-Schwebebahn dürfte bald wieder mit Wintersportlern gefüllt sein (Archivbild).
Die Fichtelberg-Schwebebahn dürfte bald wieder mit Wintersportlern gefüllt sein (Archivbild). Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Vorbereitungen für Ski-Saison in Sachsen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sachsens Skigebiete bereiten sich vor: Neue Preise, Investitionen in Lifte und Technik sowie Rabatte für Saisonpässe stehen in Aussicht.

Altenberg.

Die Vorbereitungen für die Skisaison in Sachsen laufen auf Hochtouren. In den kommenden Tagen stellt die Schwebebahn Fichtelberg ihre neuen Konditionen online zur Verfügung, sagte eine Mitarbeiterin. Der Vorverkauf für Saison-Skipässe starte im Web ab dem ersten November, dann könne man als Frühbucher eine Ermäßigung von bis zu 30 Prozent für den 420 Euro teuren Skipass für Erwachsene erhalten. Ein regulärer Tages-Skipass solle in der Vorsaison bis zum 19. Dezember 35 Euro kosten, in der Hauptsaison bis zum 9. März dann 41 Euro.

In Altenberg liegt ein Tagespass für Erwachsene in dieser Saison bei 24 Euro. Das ist laut Jeremias Kümpel, dem Geschäftsführer der Wiegand Erlebnisberge, eine Preiserhöhung um einen Euro. Für Kinder bleibe es bei 18 Euro. Der Saison-Skipass soll 190 Euro für Erwachsene und 115 Euro für Kinder kosten. Man habe unter anderem in die Liftanlagen, zusätzliche LED-Beleuchtung und eine neue Schneekanone investiert und freue sich nun auf die neue Wintersaison, so Kümpel.

Oberwiesenthal liegt am Fuße des knapp 1.215 Meter hohen Fichtelbergs. Hier befindet sich das größte Skigebiet Sachsens. Es bietet zehn Pisten mit Abfahrten für Beginner und Fortgeschrittene. Die Gesamtlänge beträgt rund zehn Kilometer. Auch Möglichkeiten zum Langlauf, Rodeln und eine Natureisbahn locken im Winter Besucher an. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
02.10.2025
3 min.
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Wie das Treffen beim Notar ausging
Der Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg samt der Schwebebahn ist fast vollzogen.
Zweimal ist die notarielle Beurkundung der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn verschoben worden. Sind aller guten Dinge in dem Fall wirklich drei?
Kjell Riedel
11:19 Uhr
2 min.
Polizei geht bei Bürgermeisterin weiter von Lebensgefahr aus
Auch am Morgen nach der Tat standen Polizeiautos vor dem Haus der Bürgermeisterin.
Bei einem Angriff in ihrem Haus wurde die Bürgermeisterin von Herdecke mit mehreren Messerstichen lebensbedrohlich verletzt. Auch am Morgen danach sprechen die Ermittler weiter von Lebensgefahr.
07.10.2025
5 min.
„Ich werde die Wohnung nie mehr vermieten“: Messi-Mieter hinterlässt in Chemnitz völlig verwüstete Wohnung
Karl-Heinz Keupp ist fassungslos. Seine Wohnung hat er kaum noch wiedererkannt.
Sein letzter Mieter hinterließ tonnenweise Müll, Dreck und beschmierte Wände. Auf den Kosten wird der Eigentümer sitzen bleiben. Aus Sicht eines Anwalts hätte es aber noch viel schlimmer kommen können.
Denise Märkisch
14:49 Uhr
2 min.
Erzgebirge: Stadtwerke-Geschäftsführer tritt zurück
Geschäftsführer Udo Moritz verlässt die Stadtwerke Annaberg-Buchholz.
Der kommunale Energieversorger aus Annaberg-Buchholz verliert seine Doppelspitze. Udo Moritz verlässt das Unternehmen nach mehr als 30 Jahren.
Patrick Herrl
04.10.2025
1 min.
Fichtelbergschwebebahn fährt wegen Sturms nicht
Wegen Sturms hat die Fichtelbergschwebebahn den Betrieb eingestellt. (Archivbild)
Der erste Herbststurm fegt über Sachsen. Am Fichtelberg müssen Ausflügler auf eine Fahrt mit der Schwebebahn verzichten.
11:17 Uhr
2 min.
"Mängelmelder Post": Netzagentur sammelt Beschwerden
Probleme bei der Paketzustellung? Keine Postfiliale in der Nähe? Der Mängelmelder Post der Bundesnetzagentur nimmt ab sofort Beschwerden entgegen. (Symbolbild)
Ärger mit verspäteten Briefen oder geschlossenen Filialen? Ein neues Portal der Bundesnetzagentur wendet sich an genervte Postkunden – und will Missstände schneller aufdecken.
Mehr Artikel