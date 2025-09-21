Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das Panzerpionierbataillon aus Gera nutzt den Zeitzer Forst im Süden Sachsen-Anhalts für Übungen. (Archivbild)
Das Panzerpionierbataillon aus Gera nutzt den Zeitzer Forst im Süden Sachsen-Anhalts für Übungen. (Archivbild) Bild: picture alliance / Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB
Das Panzerpionierbataillon aus Gera nutzt den Zeitzer Forst im Süden Sachsen-Anhalts für Übungen. (Archivbild)
Das Panzerpionierbataillon aus Gera nutzt den Zeitzer Forst im Süden Sachsen-Anhalts für Übungen. (Archivbild) Bild: picture alliance / Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB
Sachsen
Vorfälle bei Militäreinrichtungen beschäftigen Behörden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Mann gibt sich als Pilzsammler aus – doch die Polizei zweifelt. Was steckt wirklich hinter dem Vorfall auf dem Übungsplatz im Zeitzer Forst?

Zeitz/Gera.

In Sachsen-Anhalt beschäftigt erneut ein möglicher Sicherheitsvorfall auf einem Truppenübungsplatz der Bundeswehr die Behörden. Nachdem in der Vergangenheit bereits vermehrt Zwischenfälle mit Drohnen festgestellt wurden, ermittelt die Polizeiinspektion Halle aktuell im Fall eines 53 Jahre alten Deutschen, der mit seinem Auto auf einem Übungsplatz im Zeitzer Forst im Süden Sachsen-Anhalts angetroffen wurde. Soldaten der Bundeswehr hätten bereits am Mittwoch einen Autofahrer auf dem Übungsplatz im Zeitzer Forst festgestellt und kontrolliert, teilte eine Sprecherin der Polizei mit. Nach Bekanntwerden der Geschehnisse habe die Polizei Ermittlungen zur Klärung des Sachverhaltes eingeleitet. Diese dauerten noch an. Gründlichkeit gehe vor, so die Polizeisprecherin. 

Mann gibt sich als Pilzsammler aus

Wie die "Mitteldeutsche Zeitung" zuerst berichtet hatte, gab sich der Mann als Pilzsammler aus. Die Ermittler hielten das aber für zweifelhaft. Auch das Bundesverteidigungsministerium sei über den Vorfall informiert worden. Bei dem Mann handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen 53 Jahre alten Deutschen. Er sei von den Soldaten zum Verlassen des Geländes aufgefordert und dorthin begleitet worden.

Der Bundeswehrübungsplatz im Zeitzer Forst wird unter anderem vom Panzerpionierbataillon 701 aus dem thüringischen Gera genutzt. Nach Bundeswehrangaben sind die Soldaten im Ernstfall dafür verantwortlich, das Gefechtsfeld für die eigenen Truppen vorzubereiten. Sie schlagen Schneisen, überwinden Sperren und Gewässer. Das Panzerpionierbataillon 701 ist nach Angaben der Stadt Zeitz im Dreiländereck Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen verwurzelt. Rund 500 Soldatinnen und Soldaten gehören dem Bataillon an.

SPD-Innenpolitiker: "Dorthin verirrt man sich nicht versehentlich"

Das Bundesverteidigungsministerium und das Einsatzführungskommando der Bundeswehr wollten sich nicht zu dem laufenden Verfahren äußern. Die Bewachung und der Schutz militärischer Sicherheitsbereiche sei für die Bundeswehr von hoher Priorität, sagte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums. "Wir sind auf mögliche Sicherheitsvorkommnisse eingestellt und reagieren anlassbezogen." Es gebe konkret auf die Liegenschaft und die mögliche Gefährdungslage zugeschnittene Absicherungsmaßnahmen.

"Es könnte für die russischen Dienste sicher sehr interessant sein, was man dort übt", sagte der sachsen-anhaltische SPD-Innenpolitiker Rüdiger Erben der "Mitteldeutschen Zeitung". "Dorthin verirrt man sich nicht versehentlich als harmloser Pilzsammler oder Spaziergänger."

Weiterhin Vorfälle mit Drohnen über Militäreinrichtungen

Auch Drohnenflüge über militärischen Anlagen beschäftigen die Sicherheitsbehörden. Nach Angaben des Innenministeriums in Magdeburg wurden im ersten Halbjahr 2025 zwei Vorfälle mit Drohnen über Bundeswehrstandorten in Sachsen-Anhalt registriert – im Vorjahr waren es vier, 2023 sogar 29 Fälle. Damals wurden am Standort Klietz mehrere Tausend ukrainische Soldaten ausgebildet. Zwar gebe es keine verifizierten Hinweise auf russische Geheimdienste hinter den Drohnenflügen, die Sichtung von Drohnen während der Ausbildung ukrainischer Soldaten lege aber zumindest eine geheimdienstliche Aktion nahe, so eine Sprecherin des Innenministeriums. Belegt oder widerlegt werden könne dies jedoch nicht. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:02 Uhr
4 min.
Der breite Start der E-Patientenakten hakt
Ein Teil der Praxen kann noch die ePA noch nicht nutzen. (Archivbild)
In wenigen Tagen müssen Ärztinnen und Ärzte Befunddaten für ihre Patienten auch in digitale Akten laden – so ist es eigentlich vorgeschrieben. Doch ein Teil der Praxen muss noch auf Software warten.
Sascha Meyer, dpa
14:23 Uhr
2 min.
Polizei untersucht Vorfall auf Bundeswehrübungsplatz
Das Panzerpionierbataillon aus Gera nutzt den Zeitzer Forst im Süden Sachsen-Anhalts für Übungen. (Archivbild)
Ein Mann gibt sich als Pilzsammler aus – doch die Polizei zweifelt. Was steckt wirklich hinter dem Vorfall auf dem Übungsplatz im Zeitzer Forst?
22.09.2025
4 min.
Selina Freitag aus dem Erzgebirge über Kreuzbandrisse: „Wenn sich nichts ändert, gehen uns bald die Springerinnen aus“
Für Eva Pinkelnig ist die Olympiasaison beendet, bevor sie begonnen hat. Selina Freitag (r.) übt Kritik.
Nach schweren Stürzen in der Sommer-Grand-Prix-Serie wackeln die neuen Anzugregeln bereits wieder.
Thomas Prenzel
07:55 Uhr
3 min.
Spionageverdacht in Sachsen-Anhalt: Mann aus Landkreis Zwickau soll Truppenübungsplatz ausgespäht haben
Die Bundeswehr übt auch mit Transportpanzern des Typs Fuchs im Zeitzer Forst im Süden von Sachsen-Anhalt. Jetzt ist auf dort ein Mann erwischt worden, der unberechtigt auf das Übungsgelände eingedrungen war.
Ein Mann aus Westsachsen ist auf einem Truppenübungsplatz der Bundeswehr in Zeitz erwischt worden. Er sagt, er habe dort Pilze gesammelt. Die Behörden halten das für unglaubwürdig. Doch was hat der Mann dort tatsächlich gemacht?
Jürgen Becker, Simon Kremer
22.09.2025
3 min.
Temperatursturz in Sachsen: Kommt nach dem Schmuddelwetter der goldene Oktober?
Dürfen sich die Sachsen nun nach dem nass-kalten Wetter auf einen sonnigen Oktober freuen?
Eben noch Hitze, plötzlich Temperatursturz: Die neue Woche begann in Sachsen kühl. Ist Besserung in Sicht?
Patrick Hyslop
13:08 Uhr
2 min.
RTL schneidet Szene mit Laura Dahlmeier aus Fernsehshow
Laura Dahlmeier ist beim Bergsteigen im pakistanischen Karakorum-Gebirge tödlich verunglückt. (Archivbild)
Wenige Monate vor ihrem Tod hat sich Laura Dahlmeier in einer Unterhaltungssendung mit Prominenten gemessen. Nach ihrem Tod beim Bergsteigen hat RTL die Szene jetzt aus Pietät entfernt.
Mehr Artikel