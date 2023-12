Vorfahrt missachtet: Frau verletzt und 20.000 Euro Schaden

Hohenstein-Ernstthal.

Ein Mann hat in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) einer 22-Jährigen die Vorfahrt genommen und ist mit ihrem Wagen zusammengestoßen. Die junge Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Der 68-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt. Durch den Unfall am Montagvormittag entstand ein Sachschaden von 20.000 Euro. Das Auto der 22-Jährigen wurde abgeschleppt. (dpa)