Vorzeitiges Saisonende für Leipzigs Schlager vorprogrammiert

Mit einer erneuten Verletzung ist Xaver Schlager von den Länderspielen heimgekehrt. Leipzigs Trainer Rose plant, den Mittelfeldspieler ganz behutsam aufzubauen.

Leipzig. Das vorzeitige Saisonende für Xaver Schlager vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig kündigt sich an. "Xaver fällt auf unbestimmte Zeit aus, wir machen keinen Druck", sagte RB-Leipzigs Trainer Marco Rose angesichts der bereits dritten schweren Verletzung des Mittelfeldspielers in dieser Saison. Der 27-Jährige hatte sich bei der österreichischen Nationalmannschaft eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen, nachdem er zuvor nach Kreuzbandriss und Knieproblemen im selben Bein bereits pausieren musste.

Dass der Österreicher trotz der kurzen aktiven Phasen nach der Knieverletzung zur Nationalmannschaft gereist war, bezeichnet Rose "als goldrichtig. Alle wollten das Beste. Jetzt ist es für alle nicht einfach."

Jeder braucht Schlager

Der 48-Jährige betont die Wichtigkeit Schlagers, der sich bereits in seiner Zeit beim VfL Wolfsburg einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. "Österreich braucht Xaver Schlager, Leipzig braucht Xaver Schlager und er möchte gerne helfen. Wir haben aber nicht überpaced."

Angesichts von noch acht Spieltagen sowie maximal zwei Pokalspielen in den kommenden zwei Monaten, scheint Rose für Schlager ein vorzeitiges Saisonende einzuplanen. "Jetzt geht es darum, Xaver gesund zu bekommen", sagt Rose und rechnet schon mal voraus, ob nach einem wochenlangen Ausfall eine Rückkehr in dieser Spielzeit noch einmal Sinn ergebe. "Für Xaver ist es wichtig, sich in einen perfekten Zustand zu bringen, damit er noch viele Jahre Fußball spielen" könne.

Vertragsverlängerung "nicht das Kernthema"

Am besten in Leipzig. "Für uns als Verein steht es außer Frage, dass er gerne bleiben soll und wir würden uns freuen, wenn es noch ein paar Jahre länger geht", sagt Rose über Schlager, dessen Vertrag in Leipzig 2026 endet: "Das ist aber gerade nicht das Kernthema." (dpa)