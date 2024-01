Wachsendes Interesse am Wolf

Dresden/Rietschen.

Der Wolf stößt als Studienobjekt in Sachsen auf wachsendes Interesse. Wie das Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie am Freitag in Dresden mitteilte, nahmen im vergangenen Jahr knapp 5800 Menschen an Veranstaltungen zu diesem Thema in Regie der Umweltbildungsstelle Wolf in Rietschen (Landkreis Görlitz) teil. Das seien rund 1000 Menschen mehr gewesen als im Jahr zuvor.