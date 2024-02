Wagenknecht-Partei macht sich bereit für Landtagswahl

Die neue Partei BSW der ehemaligen Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht will zu den Landtagswahlen im Osten im Herbst antreten. In Sachsen gründet sie ihren ersten Landesverband.

Berlin/Chemnitz.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht gründet am Samstag seinen ersten Landesverband, und zwar in Sachsen. Dies bestätigte Wagenknecht am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte der "Stern" berichtet. Der Gründungsparteitag findet in Chemnitz statt.