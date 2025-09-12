Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sahra Wagenknecht will sich auch nach einer Umbenennung ihrer Partei politisch engagieren. (Archivbild)
Sahra Wagenknecht will sich auch nach einer Umbenennung ihrer Partei politisch engagieren. (Archivbild) Bild: Martin Schutt/dpa
Sachsen
Wagenknecht will nach Parteiumbenennung nicht aufhören
Das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) soll bald einen neuen Namen bekommen. Kein Grund zum Aufhören für die Parteigründerin, die sich anschließend weiter engagieren will.

Dresden.

BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht will nach einer Umbenennung ihrer Partei weitermachen. "Das BSW ist mein Herzensprojekt und wird dringend gebraucht. Ich werde mich selbstverständlich auch nach der Umbenennung weiter für die Partei engagieren", sagte die 56-Jährige der "Leipziger Volkszeitung" und der "Sächsischen Zeitung". Es habe von Anfang an festgestanden, dass der Name Bündnis Sahra Wagenknecht eine Übergangslösung sein sollte. "Er war anfangs notwendig, um das BSW zu etablieren. Das ist gelungen", sagte Wagenknecht.

Wagenknecht war im Oktober 2023 nach langem Streit aus der Linken ausgetreten und hatte Anfang 2024 das BSW gegründet. In Thüringen und Brandenburg ist die Partei an den Landesregierungen beteiligt. Bei der Bundestagswahl im Februar verpasste das BSW den Einzug in den Bundestag knapp. (dpa)

