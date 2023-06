Waldbrand bei Pulsnitz beschäftigt Feuerwehr

Ein Waldbrand am Rand der Oberlausitz wird die Feuerwehr auch am Freitag noch beschäftigen. Das Feuer, das am Donnerstagnachmittag in einem Waldstück zwischen Oberlichtenau (Gemeinde Pulsnitz) und Bischheim (Gemeinde Haselbachtal) ausbrach, sei zwar nach vier Stunden unter Kontrolle gebracht worden, teilte die Pulsnitzer Feuerwehr am Abend mit. Nun gehe es aber darum, ein Wiederaufflammen des Feuers zu verhindern.

"Überall gibt es noch Glutnester und Rauch steigt aus dem Wald auf. In der Nacht wird deshalb ein Aufgebot an Technik und Einsatzkräften Wache halten und bei Bedarf eingreifen", hieß es. Der Einsatz werde am Freitag fortgesetzt. Es sei mit umfangreichen Nachlöscharbeiten zu rechnen.

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte am Nachmittag habe eine Fläche von rund einem Hektar in Flammen gestanden - überwiegend Waldboden mit Totholzbestand. Das Gebiet sei schwer zugänglich, Einsatzfahrzeuge seien nicht an das Feuer herangekommen und der Wind habe die Flammen angefacht. So habe sich der Brand schnell ausgebreitet. Zur Lageerkundung setzte die Feuerwehr auch eine Drohne ein.

Zu Spitzenzeiten waren mehr als 130 Einsatzkräfte vor Ort. Landwirte halfen mit zwei Traktoren beim Löschwassertransport. Eine Einsatzkraft wurde bei den Löscharbeiten leicht verletzt. (dpa)