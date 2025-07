Waldbrand: Evakuierung weiterer Ortschaft wird vorbereitet

Der Waldbrand in der Gohrischheide weiter sich aus. Nun sollen noch mehr Menschen ihre Häuser verlassen.

Zeithain/Wülknitz/Gröditz/Bad Liebenwerda.

Der Waldbrand in der Gohrischheide an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg weitet sich aus. Nun werde die Evakuierung von Neudorf am Südrand der Gohrischheide vorbereitet, wie eine Sprecherin des Landratsamtes Meißen mitteilte. Demnach breiten sich die Flammen derzeit schnell in Richtung der Ortschaft aus.