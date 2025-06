Waldbrand in der Dresdner Heide unter Kontrolle

Im Norden von Dresden rückt die Feuerwehr am Abend zu Feuer in der Heide aus. Noch sind die Flammen nicht gelöscht - in der Nacht müssen die Einsatzkräfte dennoch erst einmal abrücken.

Dresden. In der Dresdner Heide ist am Abend ein Waldbrand ausgebrochen. Die Feuerwehr brachte die Flammen unter Kontrolle, noch ist das Feuer aber nicht komplett gelöscht, wie ein Sprecher sagte. Wegen der einsetzenden Dunkelheit wurden die Löscharbeiten am späten Abend unterbrochen.

Der Brand war auf einer Fläche von ungefähr 2.400 Quadratmetern ausgebrochen, wie die Feuerwehr weiter mitteilte. Insgesamt waren 110 Einsatzkräfte vor Ort. Die Rauchsäule war hoch über der Stadt zu sehen gewesen. Auch in der Nacht könne es weiter zur Rauchentwicklung kommen, sagte der Sprecher.

Derzeit breitet sich das Feuer nicht mehr weiter aus. In der Nacht bleibt eine Brandwache vor Ort. Am Morgen sollen die Löscharbeiten fortgesetzt werden. (dpa)