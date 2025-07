Waldbrand in Gohrischheide - Entspannung in Brandenburg

Der Waldbrand in Gohrischheide lodert noch immer. Zumindest aus Brandenburger Sicht ist die Lage am Donnerstagmorgen deutlich verbessert.

Riesa. Beim Waldbrand in der Gohrischheide entspannt sich die Lage auf der Brandenburger Seite. Der Wind habe sich in Richtung Sachsen gedreht, sagte der Einsatzleiter der Feuerwehr in Brandenburg. Dadurch trete zumindest für Brandenburg Entspannung ein, da der Rauch abziehe und das Feuer sich nicht weiter gen Norden ausbreiten könne. Aktuell konzentriere man sich daher auf Sicherungsmaßnahmen.

In der Gohrischheide an der Grenze von Sachsen und Brandenburg war am Dienstag ein Waldbrand ausgebrochen. Seitdem kämpfen die Feuerwehren gegen die Flammen. Am Mittwoch hatte sich das Feuer auf mehrere hundert Hektar ausgeweitet. Der Großteil der Fläche befindet sich in Sachsen. (dpa)