Waldbrand in Gohrischheide weiter außer Kontrolle

Mehr als 500 Einsatzkräfte kämpfen weiter gegen das Feuer in der Gohrischheide. Die Lage bleibt angespannt, das genaue Ausmaß unklar – wie geht es am Morgen weiter?

Zeithain.

Beim Waldbrand in der Gohrischheide an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg bleibt die Lage ernst. Das Feuer sei am frühen Morgen weiterhin nicht unter Kontrolle, teilte eine Sprecherin des Landkreises mit. Die zuletzt erhöhte Zahl der Einsatzkräfte sei unverändert. Die nächsten Schritte sollen in einer Lagebesprechung am Morgen getroffen werden.