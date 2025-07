Waldbrand in Gohrischheide: Weitere Ortschaft wird evakuiert

Seit Dienstag kämpfen Einsatzkräfte an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg gegen Flammen auf einem früheren Truppenübungsplatz. Nun gibt es eine weitere Evakuierung.

Zeithain/Meißen. Wegen des großen Waldbrandes an der Grenze zwischen Sachsen und Brandenburg wird ein weiterer Ort evakuiert. Die Einsatzleitung rechnet damit, dass etwa 45 Menschen ihr Zuhause in der Ortschaft Jacobsthal Bahnhof in der sächsischen Gemeinde Zeithain am Abend verlassen müssen. Das teilte der Landkreis Meißen mit.

Der Waldbrand in der Gohrischheide, einem früheren Truppenübungsplatz, war am Dienstag ausgebrochen. Im bereits evakuierten Ort Heidehäuser gibt es keine Beschädigungen an den Wohngebäuden, wie es weiter hieß. "Die Feuerwehr hat derzeit die Lage im Griff, jedoch ist dies von der Windrichtung abhängig", hieß es am Abend. Nach aktuellem Stand werde die Evakuierung dort in jedem Fall bis Samstagabend aufrecht gehalten. (dpa)