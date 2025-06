Waldbrand in unwegsamer Schonung bei Wiedemar

Ein Brand auf einem Feld greift auf eine unwegsame Schonung über - es brennt auf rund vier Hektar Fläche. Am Abend ist das Feuer aber unter Kontrolle.

Wiedemar. An der Landesgrenze zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt bei Wiedemar (Nordsachsen) hat die Feuerwehr einen Feld- und Waldbrand bekämpft. Das Feuer sei am Nachmittag in einer unwegsamen Schonung ausgebrochen, sagte der Leiter der Gemeindewehr Wiedemar, Thomas Jentzsch. Rund 80 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen.

Am Abend sei das Feuer unter Kontrolle gebracht worden. Der Brand habe aber von einem Feld auf ein unwegsames Waldgebiet übergegriffen, so dass einige Stellen noch nicht erreicht worden seien. Insgesamt habe es auf einer Fläche zwischen vier und fünf Hektar gebrannt, so die Schätzung der Feuerwehr. (dpa)