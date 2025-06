Waldbrandgefahr in Sachsen - höchste Warnstufe im Norden

Das trockene Wetter begünstigt Waldbrände. Die Gefahr ist vor allem in einigen Regionen hoch.

Dresden.

Die aktuelle Waldbrandgefahr in Sachsen ist angesichts der Trockenheit im ganzen Land sehr hoch. In den nördlichen Regionen der Landkreise Meißen, Görlitz, Bautzen sowie Nordsachsen zeigt die Übersichtskarte des Staatsbetriebes Sachsenforst die höchste Warnstufe 5 an. Dort besteht aktuell eine sehr große Gefahr, dass Waldbrände ausbrechen.