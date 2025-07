Waldbrände haben Sachsen zuletzt in Atem gehalten. Für das Wochenende wird eine Entspannung der Lage erwartet.

Dresden.

Die Waldbrandgefahr sinkt am Wochenende in Sachsen landesweit. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) erreichen alle Stationen im Bundesland am Sonntag die niedrigste Gefahrenstufe eins. Heute weisen einige Regionen im Nordwesten Sachsen, aber auch im Landkreis Görlitz, noch eine mittlere Gefahrenstufe auf.