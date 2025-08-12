Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Waldbrandgefahrenstufe 5 ist die höchste Gefahrenstufe. (Archivbild)
Die Waldbrandgefahrenstufe 5 ist die höchste Gefahrenstufe. (Archivbild) Bild: Patrick Pleul/dpa
Die Waldbrandgefahrenstufe 5 ist die höchste Gefahrenstufe. (Archivbild)
Die Waldbrandgefahrenstufe 5 ist die höchste Gefahrenstufe. (Archivbild) Bild: Patrick Pleul/dpa
Sachsen
Waldbrandgefahr soll wieder auf höchste Warnstufe steigen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach dem verregneten Juli dominiert im August wieder trockenes Wetter in Sachsen. Das wirkt sich auf die Waldbrandgefahr aus.

Leipzig.

Die Waldbrandgefahr soll in Sachsen in den nächsten Tagen wieder die höchste Stufe erreichen. Am Donnerstag wird für Teile der Landkreise Nordsachsen und Bautzen sowie für die Stadt Dresden die Warnstufe 5 (sehr hohe Gefahr) erwartet. Das geht aus einer Übersicht des Staatsbetriebes Sachsenforst hervor. Schon am Dienstag herrschte in nördlichen Regionen des Freistaates die zweithöchste Warnstufe 4, die für eine hohe Gefahr steht.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt für die nächsten Tage in Sachsen sehr warmes Sommerwetter mit Höchsttemperaturen weit über 30 Grad voraus. Regen ist dagegen bis Freitag nicht in Sicht. 

Anfang Juli war nach langanhaltender Trockenheit ein verheerender Waldbrand in der Gohrischheide an der Landesgrenze zu Brandenburg ausgebrochen. Die Forstverwaltung stufte das Feuer als größten Waldbrand der vergangenen Jahrzehnte im Freistaat ein. Danach folgten einige regenreiche Wochen und sorgten für eine vorübergehende Entspannung in den Wäldern. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09.08.2025
1 min.
Waldbrandgefahr nimmt langsam wieder zu
Es wird wieder trockener in Sachsen.
Das regnerische Wetter in Sachsen ist vorerst vorbei, es wird wieder wärmer und trockener. Das wirkt sich auch auf die Waldbrandgefahr aus.
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
17:04 Uhr
3 min.
Versuchter Totschlag in Plauen auf Handykamera gebannt: „Das Video macht mir fast mehr Angst als das ganze Geschehen“
Am Landgericht Zwickau wird derzeit die versuchte Tötung eines Plaueners verhandelt.
Weil er einen Mann, der ihn ungewollt filmte, angriff und mehrfach gegen den Kopf trat, muss sich ein 31-Jähriger vor Gericht verantworten. Videoaufnahmen belegen die Tat auf offener Straße in Plauen.
Claudia Bodenschatz
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
11.08.2025
2 min.
Sachsenforst will Gohrischheide weiter gesperrt lassen
Sachsenforst will die Gohrischheide weiter gesperrt lassen. (Archivbild)
Seit dem verheerenden Waldbrand vor einem Monat durfte die Gohrischheide nicht betreten werden. Jetzt läuft das Verbot zwar theoretisch erst einmal aus, aber das Areal dürfte gesperrt bleiben.
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
Mehr Artikel