Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In der Sächsischen Schweiz ist ein Mann bei einer Totenehrung gestorben. (Archivbild)
In der Sächsischen Schweiz ist ein Mann bei einer Totenehrung gestorben. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa
In der Sächsischen Schweiz ist ein Mann bei einer Totenehrung gestorben. (Archivbild)
In der Sächsischen Schweiz ist ein Mann bei einer Totenehrung gestorben. (Archivbild) Bild: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Wanderer stirbt bei Totenehrung in der Sächsischen Schweiz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Totensonntag bricht ein Mann auf dem Berg "Hohe Liebe" zusammen. Rettungskräfte versuchen ihn zu reanimieren – vergeblich.

Bad Schandau.

Am Totensonntag ist ein Mann während einer Totenehrung auf dem Berg "Hohe Liebe" in der Sächsischen Schweiz ums Leben gekommen. Wie die Bergwacht Sachsen mitteilte, war der 58-jährige Mann kurz nach dem Aufstieg zusammengebrochen. Anwesende Einsatzkräfte der Bergwacht sowie ein Arzt aus Sebnitz leiteten sofort Reanimationsmaßnahmen ein.Der alarmierte Notarzt wurde mit einem Rettungshubschrauber zur Einsatzstelle gebracht, wo weitere Reanimationsmaßnahmen erfolgten – jedoch ohne Erfolg. Der Mann verstarb noch vor Ort.Der Mann war offenbar Besucher einer Gedenkveranstaltung auf dem Gipfel des Tafelberges. Am Totensonntag gedenkt man dort der Bergsteiger, die im Ersten Weltkrieg ums Leben kamen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:46 Uhr
2 min.
Großem Sturzpech folgt ein großer Auftritt: Radsportler aus dem Erzgebirge feiert Sieg in Thüringen
Toni Albrecht an der Spitze im Männerrennen.
Vor zwei Wochen hatte Toni Albrecht bei einem Rennen die Kontrolle über sein Rad verloren. Von diesem Crash zeigte sich der Cross-Spezialist des RSV 54 Venusberg nun gut erholt.
Klaus Fischer
23.11.2025
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Spezialkran muss zum Einsatz kommen
 5 Bilder
Mit einem Spezialkran der Deutschen Bahn wurde der Zug am Sonntagnachmittag wieder aufs Gleis gehoben.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Abstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
01.11.2025
3 min.
Bergwacht: Fünf Deutsche in Südtirol durch Lawine getötet
Beim Abgang einer Lawine im Ortler-Gebirge in Südtirol sind mindestens drei Deutsche ums Leben gekommen. Zwei werden noch vermisst, laut Bergwacht haben sie keine Überlebenschancen mehr. (Archivbild Handout)
Im Ortlergebirge reißt ein Schneebrett sieben Bergsteiger mit sich. Drei sind bereits tot geborgen. Für zwei weitere besteht nach Angaben der Retter keine Hoffnung mehr. Zwei überleben.
Christoph Sator, dpa
23.11.2025
3 min.
Minus 22 Grad Celsius im Erzgebirge! Hier war es am Sonntagfrüh sogar kälter als auf der Zugspitze
 9 Bilder
Im kleinen Erzgebirgsdorf war es in der Nacht zum Sonntag kälter als auf der Zugspitze.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
01.11.2025
1 min.
Bergwacht: Insgesamt fünf Tote in Südtirol
Mehr zum Thema in Kürze
Bei dem Lawinenunglück in Südtirol sind nach Angaben der italienischen Bergwacht fünf deutsche Bergsteiger ums Leben gekommen. Ein Sprecher der zuständigen Bergwacht in Sulden sagte der Deutschen...
13:45 Uhr
1 min.
Handball-Verbandsliga: Frauen des HC Glauchau/Meerane erobern die Tabellenspitze
Die Westsächsinnen nutzten einen Patzer des BSV Limbach-Oberfrohna aus. Die zweite Männermannschaft musste dagegen eine Niederlage einstecken.
Torsten Ewers
Mehr Artikel