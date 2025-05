Warnstreik am DHL-Drehkreuz Leipzig

In Leipzig streiken DHL-Beschäftigte für eine bessere Bezahlung. Die Unterschiede zu anderen Standorten seien groß, moniert die Gewerkschaft.

Leipzig.

Eine Fachgewerkschaft hat die Beschäftigten am DHL-Drehkreuz Leipzig erneut zu einem 45-stündigen Warnstreik aufgerufen. Ziel ist eine deutlich bessere Bezahlung der Beschäftigten. Start des Warnstreiks sei am Donnerstagabend gewesen, die Aktion soll bis Samstag, 16.00 Uhr, laufen, so die Gewerkschaft DPVKOM. Dadurch komme es am DHL-Luftfahrtdrehkreuz Leipzig/Halle zu erheblichen Verzögerungen bei der Bearbeitung von Sendungen.