Warnstreik an Flughäfen: Alle Passagierflüge gestrichen

Leipzig/Halle.

Wegen eines Warnstreiks fallen an den Flughäfen Halle-Leipzig und Dresden am Montag alle Passagierflüge aus. Das sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Morgen. Zum Auftakt des Warnstreiks am Sonntag seien bereits mehr als 200 Beschäftigte beteiligt gewesen. Die An- und Abflugtafeln auf den Internetseiten der Flughäfen zeigten sämtliche Maschinen als gestrichen an.