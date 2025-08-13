Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bei Sachsens Brauereien kommt es erneut zu Warnstreiks. (Symbolbild)
Bei Sachsens Brauereien kommt es erneut zu Warnstreiks. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Bei Sachsens Brauereien kommt es erneut zu Warnstreiks. (Symbolbild)
Bei Sachsens Brauereien kommt es erneut zu Warnstreiks. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Warnstreik bei Brauereien vor Tarifrunde
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Beschäftigten sächsischer Brauereien kämpfen für eine bessere Bezahlung. Um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen, hat die Gewerkschaft NGG zu einem weiteren Warnstreik aufgerufen.

Leipzig.

Die Warnstreiks bei den sächsischen Brauereien reißen nicht ab. Vor der Tarifverhandlung an diesem Donnerstag in Leipzig hat die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) die Beschäftigten von fünf Brauereien zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Dies seien die Betriebe Sternburg Brauerei Leipzig, Krostitzer Brauerei, Radeberger Brauerei, Freiberger Brauerei und die Wernesgrüner Brauerei. Hintergrund sei, dass die Unternehmen bislang kein Angebot vorgelegt hätten, hieß es.

Was die Gewerkschaft fordert

Die Gewerkschaft verlangt sieben Prozent mehr Lohn und 100 Euro mehr für die Auszubildenden. Laut NGG klafft in der Branche nach wie vor eine Lohnlücke zwischen Ost und West. Die Rede ist von mehr als 4.000 Euro, die Beschäftigte in Sachsen weniger pro Jahr erhalten als ihre Kollegen im Westen. 

"Es gärt, aber nicht im Tank", sagte Uwe Ledwig, Landesvorsitzender Ost und Verhandlungsführer der NGG. Bislang hätten in dem Tarifstreit rund 250.000 Hektoliter oder fast 50 Millionen Flaschen Bier nicht produziert oder abgefüllt werden können. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
08:52 Uhr
1 min.
Unfall auf der B 175 in Remse: Traktor kracht auf Auto
Auffahrunfall auf der B 175 in Remse am Freitagabend: Ein Traktor kollidierte mit einem Auto.
Zwei Frauen ziehen sich leichte Verletzungen vor. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Was war der Grund für den Crash.
Holger Frenzel
03.08.2025
2 min.
Warnstreik bei Radeberger - 7 Prozent mehr Lohn gefordert
Die Gewerkschaft NGG hat die Beschäftigten der Radeberger Brauerei zu einem Warnstreik aufgerufen. Der soll bis Dienstagabend dauern (Archivbild)
Die Beschäftigten sächsischer Brauereien kämpfen für eine bessere Bezahlung. Um den Druck auf die Arbeitgeber zu erhöhen, hat die Gewerkschaft NGG zu einem weiteren Warnstreik aufgerufen.
15.08.2025
1 min.
FC Erzgebirge verliert Testspiel bei Chemie Leipzig
Nicht zufrieden nach der Test-Niederlage in Leutzsch. FCE-Trainer Jens Härtel.
Das hat Trainer Jens Härtel nicht gefallen: Durch zwei frühe Gegentore unterliegen die Auer ohne eigenen Treffer gegen den Fußball-Regionalligisten.
FP
14.08.2025
3 min.
Mehr als 350 Brauerei-Mitarbeiter bei Warnstreik
Die Tarifverhandlungen für die sächsischen Brauerei-Mitarbeiter sind von Warnstreiks begleitet worden. (Symbolbild)
Bei den Tarifverhandlungen für die Beschäftigten sächsischer Brauereien haben die Arbeitgeber ein erstes Angebot unterbreitet. Die Gewerkschaft hält es für weit entfernt von eigenen Vorstellungen.
14.08.2025
4 min.
Verkehrskontrolle am VW-Werk in Zwickau: Wie Lastwagen automatisch gescannt werden
Patrick Lange sitzt in einem Fahrzeug des Bundesamtes, das wie ein Büro eingerichtet ist.
Einige Trucker mussten am Donnerstag auf der B 93 eine Zwangspause einlegen. Moderne Technik hilft den Prüfern, Gesetzesverstöße schnell zu erkennen.
Johannes Pöhlandt
09:01 Uhr
1 min.
„Tettau tanzt“: 970 Besucher feiern in einem kleinen Dorf den Start ins Wochenende
Party-Alarm: 970 Besucher waren in der Nacht von Freitag zu Samstag bei „Tettau tanzt“.
Trotz des Stadtfestes in Zwickau zieht es auch viele junge Leute auf eine Dorf-Party. Welches Fazit die Macher von „Tettau tanzt“ ziehen.
Holger Frenzel
Mehr Artikel