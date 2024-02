Warnstreik: Zehn Flugausfälle in Leipzig/Halle und Dresden

Viele Fluggäste müssen am Mittwoch umplanen, weil es beim Lufthansa-Bodenpersonal einen Warnstreik gibt. Auch die Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden sind betroffen.

Leipzig.

Vom Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals sind am Mittwoch auch die Flughäfen in Sachsen betroffen. In Dresden fallen acht Flüge aus, wie ein Sprecher am Mittwoch sagte. Betroffen seien Verbindungen von München und Frankfurt. In Leipzig/Halle fallen zwei Flüge aus.