Der Wetterdienst erwartet in Extremfällen Böen von bis zu 75 Kilometern pro Stunde. (Symbolbild)
Der Wetterdienst erwartet in Extremfällen Böen von bis zu 75 Kilometern pro Stunde. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Warnung vor Windböen in Sachsen
Menschen in Sachsen sollten sich vor umherfliegenden Gegenständen in Acht nehmen. Der Wetterdienst spricht für weite Teile des Landes eine Warnung vor Windböen aus. Aber Sonne ist schon in Sicht.

Dresden.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Dienstag eine Warnung vor Windböen in weiten Teilen des Freistaats ausgesprochen. Zwischen 6.00 und 20.00 Uhr seien in Extremfällen Böen von bis zu 75 Kilometern pro Stunde möglich, wie der DWD mitteilte. In den westlichen Teilen rund um Leipzig und im Norden des Vogtlandkreises werden Sturmböen von bis zu 85 Kilometern pro Stunde erwartet. Menschen sollten sich besonders vor umherfliegenden Gegenständen in Acht nehmen.

Abseits des Windes bleibt es zunächst trocken, abends ziehen gebietsweise Schauer auf. Die Höchsttemperaturen liegen bei 18 bis 21, im Bergland 14 bis 18 Grad. In der Nacht fallen bei 11 bis 7 Grad örtlich weiterhin Schauer.

Der Mittwoch startet heiter, später ziehen Wolken auf. Nur vereinzelt fällt leichter Regen bei maximal 18 bis 20, im Bergland 13 bis 18 Grad. Bewölkt und regnerisch geht es in der Nacht zum Donnerstag weiter. Es kühlt ab auf 14 bis 9 Grad. Am Donnerstag zeigt sich neben den Wolken die Sonne. Es bleibt überwiegend trocken bei Temperaturen von maximal 22 bis 24, im Bergland 18 bis 21 Grad. (dpa)

