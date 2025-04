Warum Bücher wieder cool sind

Tiktok meldet ein Rekordjahr für Buch-Content und die Buchmesse begrenzt wegen des großen Andrangs den Ticket-Verkauf. Bücher sind dank #BookTok wieder im Trend, aber nicht alle profitieren.

Leipzig. 2024 war für die Bücherwelt ein Jahr der Superlative – zumindest auf Tiktok. Über 25 Millionen Bücher, die auf der Plattform unter dem Hashtag BookTok Thema waren, wurden im vergangenen Jahr in Deutschland verkauft. Das sind mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr - und ein Rekordwert, wie eine Auswertung von Tiktok und dem Marktforschungsunternehmen Media Control zeigt.

"Plötzlich ist es wieder cool, über Bücher zu sprechen"

"#BookTok hat es geschafft, das Image des Lesens komplett zu verändern – plötzlich ist es wieder cool, über Bücher zu sprechen, sie zu zeigen und gemeinsam zu erleben", sagt Felicia Hofmann, Marketing-Managerin des dtv Verlags, der dpa.

Literatur richtet sich auf Tiktok an eine junge Zielgruppe, die die klassische Literaturkritik früher vermutlich eher nicht abgeholt hat. "Auf #BookTok stehen die Emotionen im Vordergrund", beschreibt es Hofmann. Wichtig seien Fragen wie: "Was hat diese Geschichte in mir ausgelöst?" oder "Was hat mich zum Weinen gebracht?"

Das sind die erfolgreichsten Bücher auf Tiktok

Zu den erfolgreichsten Büchern zählten 2024 auf Tiktok der Fantasyroman "Fourth Wing – Flammengeküsst" von Rebecca Yarros sowie der Liebesroman "It Starts with Us" von Colleen Hoover, wie eine Sprecherin sagte.

Neben den typischen #BookTok-Genres wie Young Adult und Romance gewinnen aber auch Sachbücher wie "Die 1%-Methode" von James Clear oder "Mama, bitte lern Deutsch" von Tahsim Durgun an Bedeutung.

Während der Hype rund um #BookTok für Autorinnen wie Hoover ein großes Publikum bringt (und zum Beispiel in ihrem Fall auch zu einer Kino-Verfilmung führte), berichtet der deutsche Buchmarkt insgesamt aber von Schwierigkeiten. Im vergangenen Jahr ging die Zahl der verkauften Bücher in Deutschland um 1,7 Prozent zurück.

Auch Reiseliteratur kann viral gehen

Der Bücherboom findet vor allem im Digitalen statt. Doch nicht nur - die Leipziger Buchmesse meldete etwa, dass wegen der hohen Nachfrage erstmals der Ticket-Verkauf begrenzt wurde.

Media Control sieht auch einen Einfluss auf die Verkaufszahlen. "Unsere Daten zeigen, dass Bücher, die auf Tiktok viral gehen, einen messbaren Einfluss auf den Buchhandel haben – das reicht von Young Adult und Romance bis hin zu Sachbüchern und Reiseliteratur", sagt Geschäftsführerin Ulrike Altig. (dpa)