Warum im September so viele Ukrainer nach Sachsen kamen wie seit August 2022 nicht mehr

Sachsen
Dreieinhalb Jahre nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine nimmt plötzlich wieder die Zahl Schutzsuchender stark zu. Was die Ursache dafür ist und wie Sachsens Innenministerium die Lage einschätzt.
Im September sind so viele Schutzsuchende aus der Ukraine nach Sachsen gekommen wie seit August 2022 nicht mehr. „Innerhalb von nur zwei Wochen haben sich auch im Freistaat Sachsen die täglichen Zugangszahlen in den Aufnahmeeinrichtungen verdoppelt bis nunmehr vervierfacht“, teilte eine Sprecherin der Landesdirektion Sachsen am Mittwoch auf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.