Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zootiere bekommen auch tote Tiere zum Fraß vorgesetzt. (Archivbild)
Zootiere bekommen auch tote Tiere zum Fraß vorgesetzt. (Archivbild) Bild: Ludìk Peøina/CTK/dpa
Im Bergzoo Halle wurde ein eigener Truthahn getötet und verfüttert. (Symbolbild)
Im Bergzoo Halle wurde ein eigener Truthahn getötet und verfüttert. (Symbolbild) Bild: picture alliance / dpa
Geier fressen viel totes Fleisch. (Archivbild)
Geier fressen viel totes Fleisch. (Archivbild) Bild: Heiko Rebsch/dpa
Zootiere bekommen auch tote Tiere zum Fraß vorgesetzt. (Archivbild)
Zootiere bekommen auch tote Tiere zum Fraß vorgesetzt. (Archivbild) Bild: Ludìk Peøina/CTK/dpa
Im Bergzoo Halle wurde ein eigener Truthahn getötet und verfüttert. (Symbolbild)
Im Bergzoo Halle wurde ein eigener Truthahn getötet und verfüttert. (Symbolbild) Bild: picture alliance / dpa
Geier fressen viel totes Fleisch. (Archivbild)
Geier fressen viel totes Fleisch. (Archivbild) Bild: Heiko Rebsch/dpa
Sachsen
Warum Zoos manchmal eigene Tiere verfüttern
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Viele Zoobesucher sind schockiert, wenn Tiere gut erkennbar tote Tiere zum Fraß vorgesetzt bekommen. Manchmal stammen sie aus eigener Zucht. Wie die Zoos diese umstrittene Fütterung erklären.

Halle/Leipzig/Magdeburg/Sangerhausen.

Mehrfach am Tag werden Zoo-Bewohner mit Fleisch gefüttert. Ob etwa Löwen, Schlangen oder Greifvögel: Manche Tiere ernähren sich vor allem davon. Aber warum verfüttern Zoos manchmal auch tote Tiere aus eigener Züchtung? 2014 etwa löste der Kopenhagener Zoo weltweit Entsetzen aus, weil er eine gesunde Giraffe getötet und verfüttert hatte.

Ein Zebra-Hengst für Leipzigs Löwen

Leipzigs Zoodirektor Jörg Junhold hatte es vor zwei Jahren als "geübte Praxis" bezeichnet, dass ein Tier, das nicht in anderen Zoos untergebracht werden kann, getötet und verfüttert wird. Zuvor war ein 15 Jahre alter Zebra-Hengst vor Besucherinnen und Besuchern an Löwen verfüttert worden. 

"Bei uns werden jeden Tag tote Tiere an andere Tiere verfüttert", berichtet die Sprecherin des Leipziger Zoos, Maria Saegebarth, der Deutschen Presse-Agentur. 

Truthahn für die Sumatra-Tigerin in Halle

Auch im Bergzoo in Halle ist das so. Jüngst wurde dort ein eigener Truthahn geschlachtet und an Sumatra-Tigerin Lara verfüttert. Der Zoo teilte auf Nachfrage mit, man habe sich für das Schlachten eines männlichen Truthahns entschieden, da nicht alle Vögel den Regeln entsprechend vor der Vogelgrippe hätten geschützt werden können. 

Im Bergzoo Halle wurde ein eigener Truthahn getötet und verfüttert. (Symbolbild)
Im Bergzoo Halle wurde ein eigener Truthahn getötet und verfüttert. (Symbolbild) Bild: picture alliance / dpa
Im Bergzoo Halle wurde ein eigener Truthahn getötet und verfüttert. (Symbolbild)
Im Bergzoo Halle wurde ein eigener Truthahn getötet und verfüttert. (Symbolbild) Bild: picture alliance / dpa

Die Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, ist eine bei vielen Vogel- und Geflügelarten häufig tödlich verlaufende Infektionskrankheit. Bundesweit hatte sie sich jüngst rasant ausgebreitet. Viele Landkreise hatten deshalb eine Stallpflicht verhängt. 

"Männliche Truthähne müssen aber alle einzeln eingestallt werden, weil sie sich untereinander sonst nicht vertragen", erklärte die hallesche Zoosprecherin Martina Paulsen. Das sei so nicht möglich gewesen. Deshalb sei das Tier geschlachtet worden.

In der Vergangenheit habe es einen solchen Fall im Bergzoo Halle noch nicht gegeben, so Paulsen. Für die Zukunft seien solche Schlachtungen allerdings nicht auszuschließen. "Das ist dann aber ein wirklich sehr seltenes Ereignis."

Magdeburg kann Geflügel unterbringen

Im Zoo in Magdeburg seien bisher noch keine eigenen Tiere verfüttert worden, sagte Zoosprecherin Regina Jembere. Auch wenn in einigen Teilen Deutschlands Tausende Wildvögel an Vogelgrippe gestorben seien, werde derzeit nicht über Schlachtungen von Geflügel nachgedacht. "Wir haben etliche Vogelarten, die in Häusern unterkommen können. So können sie auch die Besucherinnen und Besucher sehen", sagte Jembere. 

Rind und Kaninchen für die Bergzoo-Geier

Im Bergzoo Halle leben einige Tiere, die mit toten Tieren gefüttert werden, weil sie Fleischfresser sind, erklärte Paulsen. Zwei Löwen, ein Tiger und mehrere Geier bekämen zum Beispiel am Wochenende Rindfleisch von Schlachtungen aus der Umgebung. Dabei handle es sich um ältere Tiere. 

Geier fressen viel totes Fleisch. (Archivbild)
Geier fressen viel totes Fleisch. (Archivbild) Bild: Heiko Rebsch/dpa
Geier fressen viel totes Fleisch. (Archivbild)
Geier fressen viel totes Fleisch. (Archivbild) Bild: Heiko Rebsch/dpa

Außerdem würden die Großkatzen pro Woche mit drei Kaninchen, drei Hühnern und zusätzlich mit einem Kilo Fleisch in Form von Lockstückchen gefüttert, so Paulsen. Kleine Futtertiere wie Kaninchen, Hühner, Mäuse, Ratten, Küken und Meerschweinchen kämen vom spezialisierten Futtermittelhandel und würden unter anderem an Eulen, Adler und Erdmännchen verfüttert. Der Zoo beherbergt auch Fischesser, wie Riesenotter und Pinguine. "Unser Krokodil bekommt einmal pro Woche Fisch und einmal pro Woche Fleisch", so Paulsen.

Peta: Zoos behandelten Ziere "wie Wegwerfware"

Das Fleisch zooeigener Tiere oder für die Ernährung gehaltener Tiere zu verfüttern, sei aus Tierrechtssicht gleichermaßen problematisch, sagte Yvonne Würz von der Tierrechtsorganisation Peta. "Denn die zur Schau gestellten Tiere haben grundsätzlich überhaupt nichts in Gefangenschaft zu suchen." 

Indem Zoos aber beispielsweise getötete Zebras als Nahrung für andere Tiere nutzen, würden sie versuchen, ihr "skrupelloses" Vorgehen nach außen als wirtschaftlich sinnvolle Lösung zu verkaufen, so Würz. Zoos würden Tiere "wie Wegwerfware" behandeln, so die Tierrechtlerin. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
23.11.2025
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Spezialkran muss zum Einsatz kommen
 5 Bilder
Mit einem Spezialkran der Deutschen Bahn wurde der Zug am Sonntagnachmittag wieder aufs Gleis gehoben.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Abstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
23.11.2025
3 min.
Minus 22 Grad Celsius im Erzgebirge! Hier war es am Sonntagfrüh sogar kälter als auf der Zugspitze
 9 Bilder
Im kleinen Erzgebirgsdorf war es in der Nacht zum Sonntag kälter als auf der Zugspitze.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
06.11.2025
3 min.
Zoo in Neuseeland muss schließen - Löwen eingeschläfert
Gibt es für die fünf verbleibenden Löwen noch Hoffnung? (Archivbild)
Nach dem Aus für einen Zoo in Neuseeland mussten schon zwei Löwen eingeschläfert werden. Das weckt Erinnerungen an die Pavian-Tötungen in Nürnberg. Gibt es für die restlichen Raubkatzen noch Hoffnung?
14.11.2025
2 min.
Löwin Abaja im Dresdner Zoo eingeschläfert
Löwin Abaja wurde mit 13 Jahren eingeschläfert.
Vor mehr als zehn Jahren bekommt der Zoo in Dresden überraschend doppelten Nachwuchs. Jetzt wird eines der Tiere mit 13 Jahren eingeschläfert, laut dem Zoo ist die Löwin schwer krank gewesen.
13:45 Uhr
1 min.
Handball-Verbandsliga: Frauen des HC Glauchau/Meerane erobern die Tabellenspitze
Die Westsächsinnen nutzten einen Patzer des BSV Limbach-Oberfrohna aus. Die zweite Männermannschaft musste dagegen eine Niederlage einstecken.
Torsten Ewers
13:46 Uhr
2 min.
Großem Sturzpech folgt ein großer Auftritt: Radsportler aus dem Erzgebirge feiert Sieg in Thüringen
Toni Albrecht an der Spitze im Männerrennen.
Vor zwei Wochen hatte Toni Albrecht bei einem Rennen die Kontrolle über sein Rad verloren. Von diesem Crash zeigte sich der Cross-Spezialist des RSV 54 Venusberg nun gut erholt.
Klaus Fischer
Mehr Artikel