Was sich ab dem nächsten Schuljahr bei der Altersermäßigung für Sachsens Lehrer ändert

Nächste Woche will Kultusminister Conrad Clemens verkünden, wie das Maßnahmenpaket gegen Unterrichtsausfall tatsächlich ausfällt. Eine Änderung gibt es beim umstrittensten Vorschlag.

Zur Absenkung des Stundenausfalls sollen ältere Lehrer in Sachsen ab nächstem Schuljahr mehr Unterrichtsstunden als bisher geben. Allerdings will Sachsens Kultusminister Conrad Clemens (CDU) die ursprünglich vorgeschlagene Verschiebung der Altersermäßigung abmildern. Bisher wird Lehrern in Vollzeit ab dem 58. Lebensjahr eine Unterrichtsstunde...