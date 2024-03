Wasalauf-Gewinner: Sieg gehört auch seinem Mitstreiter

Auerbach im Vogtland.

Der frühere DDR-Leistungssportler Gerd-Dietmar Klause aus Auerbach im Vogtland hat 1975 als bislang einziger Deutscher den Wasalauf in Schweden gewonnen. Dass es auch 49 Jahre später noch keinen zweiten deutschen Wasa-Sieger gibt, bezeichnet Klause als "kleine Sensation". Wenn am Sonntag (3. März) das legendäre Rennen über die 90-Kilometer-Distanz zum 100. Mal ausgetragen wird, will der 78-Jährige am Laptop dabei sein, wie er der Deutschen Presse-Agentur sagte. Er hatte den Lauf in 4:20:29 Stunden gewonnen, nur wenige Sekunden vor dem Schweden Åke Wingskog.