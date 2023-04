Waschbären verantwortlich für Tod von Fröschen

Waschbären sind für den Tod zahlreicher Frösche und Kröten im Bereich des Lohbachs in Neustadt in Sachsen (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) verantwortlich. Das habe die Begutachtung durch einen Experten ergeben, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zuvor waren am 22. April mindestens 20 tote Frösche und Kröten mit ausgerissenen Schenkeln an einem Ufer des Lohbachs gefunden worden.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei stammten die Kadaver aus einem Teich oberhalb der Fundstelle, der in der Vorwoche abgelassen worden war. Dort und im Lohbach fanden die Ermittler mehr als 200 verstümmelte Frösche und Kröten. Ein Experte stellte daraufhin fest, dass Waschbären für den Tod der Amphibien verantwortlich sein müssen. Ähnliche Fälle seien den Angaben zufolge auch aus anderen Orten in Deutschland bekannt. (dpa)