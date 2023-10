Wasserhaushalt: Grüne stellen Positionspapier vor

Der Braunkohlebergbau sorgt seit vielen Jahren für eine Störung des Wasserhaushaltes im Einzugsgebiet der Spree. Die Fraktionen der Bündnisgrünen in Berlin, Brandenburg und Sachsen haben aus ihrer Sicht notwendige Maßnahmen in einem Positionspapier zusammengefasst.

Cottbus.

Für eine langfristige Stabilisierung des Wasserhaushaltes in der Lausitz mit dem Kohleausstieg fordern die Bündnisgrünen in Brandenburg, Sachsen und Berlin eine Reihe von Maßnahmen von Bund und Land. So sollte die Leag als Bergbautreibende und Verursacherin umfassend an den Kosten für die Sanierung des Wasserhaushaltes beteiligt werden, heißt es in einem Positionspapier, das am Donnerstag vorgestellt wurde. Für eine langfristige Finanzierung der Renaturierung der zerstörten Landschaft fordern die Fraktionen die Gründung einer Braunkohlefolgenstiftung. Ihrer Ansicht nach reichen die insolvenzsicheren Rücklagen des Energieunternehmens Leag für die Wiedernutzbarmachung "bei weitem" nicht aus.