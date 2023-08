Wasserstände in Sachsen nach Regen nur wenig gestiegen

Dresden.

Die Regenfälle in den vergangenen Tagen haben in Sachsen nur zu einem geringen Anstieg der Wasserstände in den Flüssen geführt. Es bestehe keinerlei Hochwassergefahr, sagte eine Sprecherin des Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) am Mittwoch aus Anfrage. Am Mittwoch befanden sich noch 19 der 151 Pegel im Niedrigwasserbereich, am Montag waren es noch 49. Die Regenfälle in den letzten Tagen seien nicht sehr stark und nachhaltig gewesen, erläuterte die Sprecherin. (dpa)