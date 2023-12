Weber und Mertens für Heim-EM nominiert: Witzke fehlt

Zwei Magdeburger, kein Leipziger: Während Philipp Weber und Lukas Mertens bei der Handball-EM dabei sind, fehlt der Spielmacher des Erzrivalen im Aufgebot.

Magdeburg/Leipzig. Philipp Weber und Lukas Mertens vom SC Magdeburg sind bei der Heim-EM vom 10. bis 28. Januar dabei. Handball-Bundestrainer Alfred Gislason berief das Duo am Donnerstag in den 19 Spieler umfassenden Kader. Dagegen fehlt der Leipziger Luca Witzke. Schon am kommenden Mittwoch beginnt mit einem dreitägigen Kurz-Lehrgang in Frankfurt am Main die EM-Vorbereitung.

Eine Nominierung von Weber stand aus Verletzungsgründen lange auf der Kippe. Der Rückraumspieler hatte sich beim Auftaktspiel der Club-WM am 7. November das Knie verdreht. Der SCM hatte daraufhin mitgeteilt, dass Weber auf unbestimmte Zeit ausfallen werde. In der vergangenen Woche hatte der 31-Jährige sein Comeback gefeiert, war im Achtelfinale des DHB-Pokals eingewechselt worden.

Diesen Wettlauf gegen die Zeit gewann Witzke nicht. Der 24-Jährige laborierte lange an einer Oberschenkelverletzung, gab am vergangenen Sonntag gegen Gummersbach ein kurzes Comeback über wenige Minuten. Ganz überwunden ist die Verletzung aber wohl weiterhin nicht, denn am Mittwoch fehlte Witzke im Kader bei der Niederlage in Wetzlar.

Gislason berichtete von einem "sehr schweren" Gespräch mit dem Rückraumspieler. "Er hätte ein sehr wichtiger Spieler für uns werden können. Als Mittelmann, der schon alles bei uns kennt und der eine ideale Ergänzung zu Juri Knorr ist. Das ist schon bitter, dass er es nicht geschafft hat", sagte der Isländer. (dpa)