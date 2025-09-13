Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Temperaturen klettern am Samstag bis auf 23 Grad. (Archivbild)
Die Temperaturen klettern am Samstag bis auf 23 Grad. (Archivbild) Bild: Matthias Bein/dpa
Sachsen
Wechselhaftes Spätsommerwetter am Wochenende erwartet
Nach einem trockenen Start drohen am Wochenende in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt Schauer und Gewitter – auch stürmische Böen sind möglich.

Leipzig.

Temperaturen über 20 Grad, Schauer und Gewitter: In Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt erwartet die Menschen ein wechselhaftes Spätsommerwochenende. Am Samstag steigen die Temperaturen in Sachsen bis auf 23 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. In Sachsen-Anhalt werden bis zu 22 Grad erwartet und in Thüringen bis zu 21 Grad.

Laut DWD bleibt es in allen drei Ländern zunächst trocken, am Nachmittag ziehen Schauer auf, einzelne Gewitter mit stürmischen Böen seien möglich. Auf dem Brocken soll es stürmen.

Am Sonntag ist es zunächst stark bewölkt bis bedeckt, gebietsweise könne es schauerartigen Regen geben. Später soll es von Westen her größere Auflockerungen mit einzelnen Schauern und Gewittern geben. Die Temperaturen erreichen 17 bis 20 Grad. Das wechselhafte Wetter soll sich auch am Montag fortsetzen, die Temperaturen sollen auf bis zu 25 Grad steigen. (dpa)

