Der Deutsche Wetterdienst sagt für die zweite Septemberwoche wechselhaftes Wetter in Sachsen voraus.
Der Deutsche Wetterdienst sagt für die zweite Septemberwoche wechselhaftes Wetter in Sachsen voraus.
Sachsen
Wechselhaftes und warmes Wetter in Sachsen erwartet
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sommerfeeling mit bis zu 25 Grad – doch ab Dienstag soll es regnen.

Leipzig.

Der Sommer in Sachsen ist noch nicht vorbei, doch dauerhaft hochsommerliches Wetter hat die zweite Septemberwoche laut Vorhersage nicht zu bieten. Der Montag beginnt mit Höchsttemperaturen bis 25 Grad bei heiterem, teils wolkigem, aber trockenem Wetter, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Ab Dienstag kann es regnen. 

Bis zu 24 Grad warm werden könne es am Mittwoch, bei allerdings vielen Wolken und zeitweise leichtem Regen. Der Trend setzt sich fort, sodass in der Nacht zu Donnerstag vielerorts Schauer und gar Starkregen möglich seien. Die Tiefstwerte liegen in der Nacht unter zehn Grad. 

Zum kommenden Wochenende können die Temperaturen laut der Vorhersage unter die 20 Grad-Marke sinken, sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes. (dpa)

