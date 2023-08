Wechselhaftes Wetter macht Sachsens Freibädern zu schaffen

Chemnitz.

Mitten in den Sommerferien macht das anhaltend regnerische und wechselhafte Wetter den Freibädern einen Strich durch die Rechnung. In Chemnitz haben die Freibäder diese Woche nach Angaben der Stadt daher kürzer als üblich geöffnet. Badegäste können die Bäder Gablenz, Wittgensdorf und Einsiedel bis zum Wochenende demnach nur von jeweils 12.00 bis 19.00 Uhr besuchen. Dafür werde am Freitag das Stadtbad von 9.00 bis 16.00 Uhr außerplanmäßig öffnen.