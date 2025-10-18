Wegen Bauarbeiten: Einschränkungen auf A13 erwartet

Von Dienstag an wird die A13 in Richtung Berlin einspurig – Pendler und Reisende müssen mit Verzögerungen rechnen. Grund sind Bauarbeiten an Leitplanken und Betonelementen.

Radeburg/Dresden. Reisende und Pendler müssen ab Dienstag mit Verkehrseinschränkungen auf der A13 in Richtung Berlin rechnen. Hintergrund sei die Erneuerung der Leitplanken und Betonelemente auf insgesamt dreieinhalb Kilometern Länge im Bereich des Mittelstreifens, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Der Verkehr in Fahrtrichtung Berlin finde während der Bauarbeiten einspurig statt.

Im Anschluss wechseln die Bauarbeiten auf die Gegenseite in Richtung Dresden, sodass der Verkehr dort nur einspurig fließen kann. Die Bauarbeiten sollen bis Mitte Dezember andauern.

Die Leitplanken und Betonelemente in dem betroffenen Bereich sind nach Angaben des Autobahnbetreibers beschädigt und müssen erneuert werden. Deshalb wurden bereits im September provisorische Schutzeinrichtungen installiert. Zudem gilt in dem Bereich aktuell ein Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde.

Parallel werde auch die Beschilderung in dem Bauabschnitt erneuert, hieß es weiter. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,2 Millionen Euro. (dpa)