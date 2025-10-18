Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bis Mitte Dezember wird auf der A13 gebaut: Neben neuen Schutzelementen werden auch Schilder ausgetauscht, der Verkehr fließt teils einspurig. (Symbolbild)
Bis Mitte Dezember wird auf der A13 gebaut: Neben neuen Schutzelementen werden auch Schilder ausgetauscht, der Verkehr fließt teils einspurig. (Symbolbild) Bild: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Bis Mitte Dezember wird auf der A13 gebaut: Neben neuen Schutzelementen werden auch Schilder ausgetauscht, der Verkehr fließt teils einspurig. (Symbolbild)
Bis Mitte Dezember wird auf der A13 gebaut: Neben neuen Schutzelementen werden auch Schilder ausgetauscht, der Verkehr fließt teils einspurig. (Symbolbild) Bild: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Wegen Bauarbeiten: Einschränkungen auf A13 erwartet
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von Dienstag an wird die A13 in Richtung Berlin einspurig – Pendler und Reisende müssen mit Verzögerungen rechnen. Grund sind Bauarbeiten an Leitplanken und Betonelementen.

Radeburg/Dresden.

Reisende und Pendler müssen ab Dienstag mit Verkehrseinschränkungen auf der A13 in Richtung Berlin rechnen. Hintergrund sei die Erneuerung der Leitplanken und Betonelemente auf insgesamt dreieinhalb Kilometern Länge im Bereich des Mittelstreifens, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Der Verkehr in Fahrtrichtung Berlin finde während der Bauarbeiten einspurig statt. 

Im Anschluss wechseln die Bauarbeiten auf die Gegenseite in Richtung Dresden, sodass der Verkehr dort nur einspurig fließen kann. Die Bauarbeiten sollen bis Mitte Dezember andauern.

Die Leitplanken und Betonelemente in dem betroffenen Bereich sind nach Angaben des Autobahnbetreibers beschädigt und müssen erneuert werden. Deshalb wurden bereits im September provisorische Schutzeinrichtungen installiert. Zudem gilt in dem Bereich aktuell ein Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde. 

Parallel werde auch die Beschilderung in dem Bauabschnitt erneuert, hieß es weiter. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1,2 Millionen Euro. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19.10.2025
3 min.
Erzgebirgs-Fleischerei überrascht Chemnitzer mit Wurst-Adventskalender
Angelika Will mit dem Wurst-Adventskalender der Fleischerei Nagy in Amtsberg.
Mit Pfeffersalami und Rinderknacker ist dieser Adventskalender eine Spezialität für die Fleischesser der Region. Wie es zu dem kuriosen Produkt kam und wie man es rechtzeitig bekommt.
Erik Anke
12:49 Uhr
3 min.
Rückschlag in Bad Schandau: Nächste marode Brücke vor Abriss
Nachdem die Elbbrücke wieder für Verkehr bis 7,5 Tonnen freigegeben ist, schlagen Experten nun wegen der vorgelagerten Gleisquerung Alarm: Der Verkehr soll dort ab Dienstag nur noch einseitig fließen. (Archivbild)
Schon wieder Stau: Nach der Elbbrücke wird in Bad Schandau die nächste marode Brücke unmittelbar vor der Elbquerung gesperrt. Eine Behelfsbrücke und ein Neubau sind bereits in Planung.
20.10.2025
2 min.
Neuer Anlauf für Franken-Sachsen-Magistrale: Hofer Oberbürgermeisterin zu Gesprächen in Berlin
Die Franken-Sachsen-Magistrale von Nürnberg nach Dresden ist im bayerischen Abschnitt immer noch nicht elektrifiziert.
Pendler aus dem Vogtland hoffen, dass die Bahnstrecke nach Nürnberg bald duchgängig elektrifiziert ist, um schneller am Ziel zu sein. Doch das kann noch dauern. Was Vogtland-Landrat Thomas Hennig sagt.
Sabine Schott
19.10.2025
5 min.
Gaza-Waffenruhe übersteht erste schwere Krise
Seit dem 10. Oktober ist die Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen in Kraft. (Archivbild)
Israel greift im Gazastreifen an, nachdem es der Hamas vorgeworfen hatte, seine Streitkräfte attackiert zu haben. Beide Seiten sehen sich aber weiter an die Waffenruhe gebunden.
Sara Lemel, dpa
20.10.2025
2 min.
Umfrage: Mehrheit hält Bürgergeldreform für gerechter
Gerechter und gut – so finden viele Menschen einer Umfrage zufolge die neue Grundsicherung. (Symbolbild)
Strengere Regeln, härtere Sanktionen: Die neue Grundsicherung sorgt für Diskussionen. Laut einer Umfrage halten viele die Reform für gerechter – bei ihren Erwartungen sieht es aber anders aus.
24.09.2025
2 min.
Bahn: Drei Monate Einschränkungen zwischen Berlin und Halle
Auf der Anhalter Bahn südlich von Berlin wird gebaut. Ein 130 Kilometer langer Abschnitt bleibt dafür bis Mitte Dezember komplett gesperrt. (Archivbild)
Die Anhalter Bahn ist ab sofort zwischen Berlin Südkreuz und Bitterfeld bis zum 13. Dezember voll gesperrt. Für die Fahrt von Berlin nach Leipzig brauchen die Fernzüge dadurch deutlich länger.
Mehr Artikel