Rammstein-Sänger Till Lindemann wird beim Opernball Leipzig erwartet. Das sorgt in der Stadt für Proteste.
Rammstein-Sänger Till Lindemann wird beim Opernball Leipzig erwartet. Das sorgt in der Stadt für Proteste. Bild: Malte Krudewig/dpa
Sachsen
Wegen Rammstein-Sänger: Diese Ministerin will doch nicht zum Leipziger Opernball
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund um den Leipziger Opernball ist eine Kontroverse entbrannt, da der umstrittene Rammstein-Sänger Till Lindemann als Gast erwartet wird. Nun kommt eine Absage aus Dresden – zur „Deeskalation“.

Die Staatsanwaltschaft hat alle Ermittlungen gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann in Zusammenhang mit Sexualdelikten längst eingestellt. Es habe sich kein hinreichender Tatverdacht ergeben. So hatten Frauen, die in der Öffentlichkeit Vorwürfe erhoben, von einer Anzeige abgesehen.
