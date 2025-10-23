Wegen Rammstein-Sänger: Diese Ministerin will doch nicht zum Leipziger Opernball

Sachsen
Rund um den Leipziger Opernball ist eine Kontroverse entbrannt, da der umstrittene Rammstein-Sänger Till Lindemann als Gast erwartet wird. Nun kommt eine Absage aus Dresden – zur „Deeskalation“.
Die Staatsanwaltschaft hat alle Ermittlungen gegen den Rammstein-Sänger Till Lindemann in Zusammenhang mit Sexualdelikten längst eingestellt. Es habe sich kein hinreichender Tatverdacht ergeben. So hatten Frauen, die in der Öffentlichkeit Vorwürfe erhoben, von einer Anzeige abgesehen.
