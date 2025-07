Wegner rechnet mit Olympia in Berlin eher in den 2040ern

Berlins Regierender Bürgermeister Wegner will die Olympischen Spiele in die Hauptstadt holen. Der genaue Zeitpunkt ist ihm dabei egal - Hauptsache, die Bewerbung klappt.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) geht davon aus, dass Olympische Spiele in der Hauptstadt in den 2040er Jahren wahrscheinlicher sind als schon 2036. "Wir nehmen auch 2036 in den Blick, aber ich glaube, dass da die Zeit langsam abläuft", sagte Wegner in Berlin. "Daher wird die Jahreszahl 2040 oder 2044 deutlich wahrscheinlicher." Er hänge aber an keiner Jahreszahl.