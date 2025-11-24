Weihnachtsgeschäft für Kunsthandwerk läuft gut

Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge ist in der Vorweihnachtszeit gefragt. Hier werden in der Schauwerkstatt der Seiffener Volkskunst eG Räuchermännchen gefertigt.
Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge ist in der Vorweihnachtszeit gefragt. Hier werden in der Schauwerkstatt der Seiffener Volkskunst eG Räuchermännchen gefertigt. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Nachschub fürs Fest: Fertig produzierte Nussknacker liegen in der Schauwerkstatt der Seiffener Volkskunst eG.
Nachschub fürs Fest: Fertig produzierte Nussknacker liegen in der Schauwerkstatt der Seiffener Volkskunst eG. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Neben Räucherfiguren, Nussknackern und Schwibbögen gehören auch Lichterengel zur Bandbreite des erzgebirgischen Kunsthandwerks.
Neben Räucherfiguren, Nussknackern und Schwibbögen gehören auch Lichterengel zur Bandbreite des erzgebirgischen Kunsthandwerks. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
In der Schauwerkstatt der Seiffener Volkskunst eG werden Nussknacker gefertigt, wie sie nicht nur im Erzgebirge an Weihnachten viele Stuben zieren.
In der Schauwerkstatt der Seiffener Volkskunst eG werden Nussknacker gefertigt, wie sie nicht nur im Erzgebirge an Weihnachten viele Stuben zieren. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge ist in der Vorweihnachtszeit gefragt. Hier werden in der Schauwerkstatt der Seiffener Volkskunst eG Räuchermännchen gefertigt.
Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge ist in der Vorweihnachtszeit gefragt. Hier werden in der Schauwerkstatt der Seiffener Volkskunst eG Räuchermännchen gefertigt. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Nachschub fürs Fest: Fertig produzierte Nussknacker liegen in der Schauwerkstatt der Seiffener Volkskunst eG.
Nachschub fürs Fest: Fertig produzierte Nussknacker liegen in der Schauwerkstatt der Seiffener Volkskunst eG. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Neben Räucherfiguren, Nussknackern und Schwibbögen gehören auch Lichterengel zur Bandbreite des erzgebirgischen Kunsthandwerks.
Neben Räucherfiguren, Nussknackern und Schwibbögen gehören auch Lichterengel zur Bandbreite des erzgebirgischen Kunsthandwerks. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
In der Schauwerkstatt der Seiffener Volkskunst eG werden Nussknacker gefertigt, wie sie nicht nur im Erzgebirge an Weihnachten viele Stuben zieren.
In der Schauwerkstatt der Seiffener Volkskunst eG werden Nussknacker gefertigt, wie sie nicht nur im Erzgebirge an Weihnachten viele Stuben zieren. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Weihnachtsgeschäft für Kunsthandwerk läuft gut
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der Advents- und Weihnachtszeit steht Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge hoch im Kurs. Doch im kommenden Jahr könnten höhere Löhne zu Preissprüngen führen. Und wie wirken sich die US-Zölle aus?

Olbernhau/Seiffen.

Trotz US-Zöllen und schlechter Wirtschaftslage setzt das Kunsthandwerk im Erzgebirge auf ein gutes Weihnachtsgeschäft. "Wir sind mittendrin, die Saison ist gut gestartet", sagt Frederic Günther, Chef des Verbandes Erzgebirgischer Kunsthandwerker und Spielzeughersteller, der Deutschen Presse-Agentur. Mit dem Start der Weihnachtsmärkte würden die Verkäufe noch einmal anziehen, ebenso in Online-Shops und Fachgeschäften. 

Auch wenn die Wirtschaftslage mau ist und die Arbeitslosigkeit steigt, habe sich in der Vergangenheit gezeigt, dass sich die Menschen zu Weihnachten etwas gönnen, erklärt Günther. "Man braucht etwas fürs Herz." Gerade in schwierigen Zeiten würden sich viele auf Tradition besinnen und Dinge wertschätzen, die bleiben. Dazu gehöre das erzgebirgische Kunsthandwerk, das seit diesem Frühjahr zum immateriellen Kulturerbe zählt. 

2026 Preissprung wegen steigender Löhne erwartet 

Doch ziehen die Preise für Räuchermänner, Schwibbögen, Nussknacker und Co an. Alljährlich gebe es Preissteigerungen von 3 bis 5 Prozent, sagt der Verbandschef. Kommendes Jahr sei nun mit einem stärkeren Anstieg um rund 10 Prozent zu rechnen. Grund ist der höhere Mindestlohn, der sich dann flächendeckend auf die Löhne innerhalb der Branche auswirke - und wegen des hohen Anteils an Handarbeit auch auf die Preise. 

Optimistisch blickt Andreas Bilz, Vorstand der Seiffener Volkskunst eG, auf das aktuelle Weihnachtsgeschäft. 44 Beschäftigte hat sein Betrieb, produziert wird das ganze Jahr über - auch für Kunden in Übersee. Darunter allein rund 15.000 Nussknacker. Außerdem betreibt das Unternehmen eine Schauwerkstatt, wo Besucher den Mitarbeitern über die Schulter schauen können. 

Neben Räucherfiguren, Nussknackern und Schwibbögen gehören auch Lichterengel zur Bandbreite des erzgebirgischen Kunsthandwerks.
Neben Räucherfiguren, Nussknackern und Schwibbögen gehören auch Lichterengel zur Bandbreite des erzgebirgischen Kunsthandwerks. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Neben Räucherfiguren, Nussknackern und Schwibbögen gehören auch Lichterengel zur Bandbreite des erzgebirgischen Kunsthandwerks.
Neben Räucherfiguren, Nussknackern und Schwibbögen gehören auch Lichterengel zur Bandbreite des erzgebirgischen Kunsthandwerks. Bild: Hendrik Schmidt/dpa

Die fünf bis sechs Wochen vor Weihnachten seien die umsatzstärkste Zeit des Jahres, erzählt Bilz. Sein Unternehmen erziele etwa die Hälfte seines Erlöses im Advent. Viele Händler deckten sich allerdings schon früher mit Ware ein. Dazu werden immer wieder auch Neuheiten auf den Markt gebracht. Dieses Jahr zählt dazu eine Räucherfigur, die US-Präsident Donald Trump darstellt. 

Folgen der US-Zollpolitik für die Nachfrage ungewiss 

Seine Zollpolitik trifft jedoch auch das Kunsthandwerk. 20 bis 25 Prozent mache der Export aus, das Gros davon entfalle auf die USA (rund 80 Prozent), erklärt Günther. Seit Ende August gelten nun auch für diese Produkte Zölle von 15 Prozent. Viele Waren sind allerdings noch davor an Händler geliefert worden. Inwieweit sich die Zölle auf die Nachfrage in den USA auswirken, werde sich daher erst noch zeigen. "Dieses Jahr sind wir noch durchgerutscht", sagt Bilz. 

In der Schauwerkstatt der Seiffener Volkskunst eG werden Nussknacker gefertigt, wie sie nicht nur im Erzgebirge an Weihnachten viele Stuben zieren.
In der Schauwerkstatt der Seiffener Volkskunst eG werden Nussknacker gefertigt, wie sie nicht nur im Erzgebirge an Weihnachten viele Stuben zieren. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
In der Schauwerkstatt der Seiffener Volkskunst eG werden Nussknacker gefertigt, wie sie nicht nur im Erzgebirge an Weihnachten viele Stuben zieren.
In der Schauwerkstatt der Seiffener Volkskunst eG werden Nussknacker gefertigt, wie sie nicht nur im Erzgebirge an Weihnachten viele Stuben zieren. Bild: Hendrik Schmidt/dpa

So machen internationale Entwicklungen und Krisen vor dem Kunsthandwerk im Erzgebirge nicht Halt. Nach wie vor sei Birkensperrholz knapp und teuer, erläutert Verbandschef Günther. Hintergrund ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die deswegen verhängten Sanktionen gegen Russland und Belarus. Die Lage habe sich eher verschärft, denn anfangs habe es noch Lagerbestände bei Händlern gegeben, so Günther. Das Sperrholz wird vor allem für Schwibbögen gebraucht. 

Dieses Jahr gab es den Angaben zufolge zudem Lieferprobleme bei Spielwerken für Spieluhren, die über einen Lieferanten aus Japan bezogen werden. Die genauen Gründe seien unklar, sagt Günther. "Das betrifft dann gleich eine ganze Produktgruppe." Deswegen hätten Aufträge nicht erfüllt werden können. Inzwischen sei aber Abhilfe geschaffen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
13:45 Uhr
1 min.
Handball-Verbandsliga: Frauen des HC Glauchau/Meerane erobern die Tabellenspitze
Die Westsächsinnen nutzten einen Patzer des BSV Limbach-Oberfrohna aus. Die zweite Männermannschaft musste dagegen eine Niederlage einstecken.
Torsten Ewers
06:00 Uhr
8 min.
Wo der Nussknacker lebt: Weihnachtszauber im Erzgebirge
 15 Bilder
Historische Nussknacker und der Mini-Nussknacker "Willhelm", der 2021 auf der Internationalen Raumstation ISS zu Gast war, stehen in der Werkstatt von Holzspielzeugmacher Markus Füchtner in Seiffen.
Wenn der Advent über die Region hereinbricht, leben alte Bräuche wieder auf. Kunsthandwerk und Bergparaden locken viele Besucher. Auch unter Tage wird es bei Kerzenschein und Tannenschmuck besinnlich.
Andreas Hummel (Text) und Hendrik Schmidt (Fotos), dpa
23.11.2025
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Spezialkran muss zum Einsatz kommen
 5 Bilder
Mit einem Spezialkran der Deutschen Bahn wurde der Zug am Sonntagnachmittag wieder aufs Gleis gehoben.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Abstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
23.11.2025
3 min.
Minus 22 Grad Celsius im Erzgebirge! Hier war es am Sonntagfrüh sogar kälter als auf der Zugspitze
 9 Bilder
Im kleinen Erzgebirgsdorf war es in der Nacht zum Sonntag kälter als auf der Zugspitze.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
13:46 Uhr
2 min.
Großem Sturzpech folgt ein großer Auftritt: Radsportler aus dem Erzgebirge feiert Sieg in Thüringen
Toni Albrecht an der Spitze im Männerrennen.
Vor zwei Wochen hatte Toni Albrecht bei einem Rennen die Kontrolle über sein Rad verloren. Von diesem Crash zeigte sich der Cross-Spezialist des RSV 54 Venusberg nun gut erholt.
Klaus Fischer
06.08.2025
3 min.
Nussknacker aus dem Erzgebirge bald teures Luxusgut? Trumps Zölle bedrohen das US-Geschäft
Michael Lorenz, Geschäftsführer der Erzgebirgischen Volkskunst Richard Glässer GmbH, zeigt Produkte, die die Seiffener Firma in die USA exportiert.
Die ab Donnerstag geltenden US-Zölle treffen auch das Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge. Ist der größte Exportmarkt der Branche in Gefahr?
Thomas Wittig
Mehr Artikel