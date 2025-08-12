Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der frühere Radprofi Markus Weinberg ist zu seiner Radtour durch 14 Länder Europas aufgebrochen.
Der frühere Radprofi Markus Weinberg ist zu seiner Radtour durch 14 Länder Europas aufgebrochen. Bild: Robert Michael/dpa
Markus Weinberg verbindet mit seiner Radtour durch Europa ein Ziel: Er möchte Lust auf Reisen durch Europa machen.
Markus Weinberg verbindet mit seiner Radtour durch Europa ein Ziel: Er möchte Lust auf Reisen durch Europa machen. Bild: Robert Michael/dpa
Der frühere Radprofi Markus Weinberg ist zu seiner Radtour durch 14 Länder Europas aufgebrochen.
Der frühere Radprofi Markus Weinberg ist zu seiner Radtour durch 14 Länder Europas aufgebrochen. Bild: Robert Michael/dpa
Der frühere Radprofi Markus Weinberg ist zu seiner Radtour durch 14 Länder Europas aufgebrochen.
Der frühere Radprofi Markus Weinberg ist zu seiner Radtour durch 14 Länder Europas aufgebrochen. Bild: Robert Michael/dpa
Markus Weinberg verbindet mit seiner Radtour durch Europa ein Ziel: Er möchte Lust auf Reisen durch Europa machen.
Markus Weinberg verbindet mit seiner Radtour durch Europa ein Ziel: Er möchte Lust auf Reisen durch Europa machen. Bild: Robert Michael/dpa
Der frühere Radprofi Markus Weinberg ist zu seiner Radtour durch 14 Länder Europas aufgebrochen.
Der frühere Radprofi Markus Weinberg ist zu seiner Radtour durch 14 Länder Europas aufgebrochen. Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Weinberg auf Radtour quer durch Europa - Start im Norden
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für Europa in die Pedale treten: Ex-Radprofi Markus Weinberg hat sich im hohen Norden auf den Weg gemacht, um den heimischen Kontinent zu erkunden. Er will damit für die europäische Einheit werben.

Grense Jakobselv.

Der frühere Radprofi Markus Weinberg ist im hohen Norden zu seiner Radtour durch Europa aufgebrochen und hat die ersten 60 Kilometer zurückgelegt. Die Resonanz auf den "European Connection Trail" sei groß, er habe beim Start im norwegisch-russischen Grenzort Grense Jakobselv auch deutsche Touristen getroffen, sagte der 41-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Nach einem kurzen Bad in der kalten Barentssee sei er gestartet und auf der ersten Etappe bis Kirkenes gefahren. 

Rund 7.800 Kilometer auf Europas Straßen unterwegs

Weinberg möchte nach eigenem Bekunden mit seiner rund 7.800 Kilometer langen Tour bis Cabo de São Vicente in Portugal vor allem für die europäische Einheit werben. "Wir sollten den europäischen Gemeinschaftsgedanken stärker in den Mittelpunkt rücken und uns nicht auseinanderdividieren lassen", betonte der Sportler, der seit dem Ende seiner Profikarriere als Journalist und Dokumentarfilmer arbeitet. Außerdem wolle er Menschen motivieren, den Kontinent selbst zu bereisen. 

Sportbegeisterte Menschen können Weinberg begleiten

Die ersten vier Etappen hat Weinberg als eine Art Warmlaufen geplant. Dabei will er lediglich etwa 60 Kilometer absolvieren. Ab der 5. Etappe geht es dann zur Sache, dann muss er täglich im Schnitt 165 Kilometer schaffen. Weinberg freut sich darauf, wenn sportbegeisterte Menschen ihn auf einer Tagestour über 10, 50 oder auch 100 Kilometer begleiten. Zwei "Etappenziele" hat er fest im Blick. Nach einer Einladung ins Europäische Parlament will er auch Halt in Straßburg machen. Ein weiterer Stopp ist beim Europäischen Mountainbike-Kongress Mitte September im spanischen Boltaña geplant. 

Tour durch 14 Länder Europas

Bis zum Ziel in Südeuropa möchte Weinberg 14 Länder durchqueren und dabei 80.000 Höhenmeter meistern. Touristische Hotspots will er meiden und lieber auf weniger frequentierten Straßen unterwegs sein. Die Idee für die Tour kam ihm, als er vor drei Jahren mit Gravelbike und Zelt durch die abgeschiedene Natur Kanadas und durch die USA bis nach Mexiko fuhr. 2019 hatte der Brite Andy Cox einen "European Divide Trail" durch neun Länder geprägt. Statt "Divide" setzt Weinberg bewusst auf "Connection". (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
17:04 Uhr
3 min.
Versuchter Totschlag in Plauen auf Handykamera gebannt: „Das Video macht mir fast mehr Angst als das ganze Geschehen“
Am Landgericht Zwickau wird derzeit die versuchte Tötung eines Plaueners verhandelt.
Weil er einen Mann, der ihn ungewollt filmte, angriff und mehrfach gegen den Kopf trat, muss sich ein 31-Jähriger vor Gericht verantworten. Videoaufnahmen belegen die Tat auf offener Straße in Plauen.
Claudia Bodenschatz
07.08.2025
3 min.
Tour de France 2030: Erste Gespräche mit Veranstalter
Mittlerweile gab es erste Gespräche mit dem Veranstalter zum geplanten Start der Tour de France 2030 in Ostdeutschland.
Es ist schon eine Weile her, dass die Tour de France letztmals in Deutschland Station gemacht hat. Nun will ein Verein für eine baldige Rückkehr sorgen. Ideen für mögliche Etappenorte gibt es schon.
04.02.2022
5 min.
Ex-Biathlet Michael Rösch über Olympiavergabe: Es ist eine Katastrophe
In der DDR geboren, für Deutschland Olympiagold geholt, als Belgier gefeiert: Im Januar 2019 bestritt Michael Rösch sein letztes Biathlon-Rennen in Oberhof, bevor er seine Karriere beendete. Heute arbeitet er unter anderem als Experte für das Fernsehen und die "Freie Presse".
Der Olympiasieger aus Altenberg ist einer von acht Experten, die für die "Freie Presse" auf die an diesem Freitag startenden Olympischen Winterspiele schauen. Dass die Spiele im autoritär regierten China stattfinden können, ist für den 38-Jährigen ein Skandal, unter dem vor allem die Sportler leiden.
Thomas Reibetanz
17:00 Uhr
1 min.
Wichtige Ortsverbindung im Erzgebirge wieder frei
Ein Teil des sanierten Straßenabschnitts zwischen Elterlein und Hermannsdorf.
Im Bereich des Ortseingangs von Hermannsdorf ist ein Abschnitt der Elterleiner Straße saniert worden. Dabei wurde auch eine nervige Engstelle beseitigt.
Kjell Riedel
05.08.2025
3 min.
7.800 Kilometer auf dem Rad quer durch Europa
Mit einem Gravelbike will Markus Weinberg 7.800 Kilometer durch 14 Länder Europas fahren. (Symbolbild)
Europa kann man auf vielerlei Weise erkunden. Der frühere Radprofi Markus Weinberg nutzt dafür ein Gravelbike. Auf dem geländegängigen Gefährt will er 14 Länder durchqueren.
Mehr Artikel